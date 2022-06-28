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Общая масса городского мусора в России сокращается четвертый год подряд

  • 28/06/2022, 13:23
Автор:
новости Новосибирска
Новосибирцы пока идут против общего тренда.

В 2021 году с городских территорий регионов Сибирского федерального округа были вывезены почти 4,6 млн тонн твердых коммунальных отходов — на 9% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На первом месте по объему формирования мусора — Красноярский край (788 тысяч тонн). На втором — Иркутская область (720 тысяч тонн), на третьем — Новосибирская область (711 тысяч тонн),  на четвертом  — Кемеровская область (710 тысяч тонн). При этом в Красноярске и Кемерове объем накопленного мусора в 2021 году сократился по сравнению с 2020 годом — на 15 и 25,8% соответственно. В Новосибирске и Иркутске, напротив, выросна 6,7 и 4,7% соответственно.

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По массе образования мусора на городского жителя в округе лидирует Омская область — 529 кг на человека, на втором месте — Республика Алтай (504), на третьем — Томская область (415,8). В среднем в 2021 году житель округа за год произвел 363 кг мусора, новосибирцы — 322,4 кг на человека.

Для сравнения: в целом по России за 2021 год жители российских городов сгенерировали 47,4 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), что на 1,3 млн тонн или на 4,4% меньше, чем годом ранее. Общая масса городского мусора сокращается четвертый год подряд, опустившись до самого низкого уровня, как минимум, за последние шесть лет, отмечают аналитики FinExpertiza. Среднестатистический российский горожанин производит 434,7 кг бытового мусора в год. При этом в разных регионах страны эта цифра отличается до 4,5 раза.

— Общая масса накапливаемого в городах мусора сокращается, что отчасти связано с уменьшением численности населения. Вместе с тем важно учитывать, что в российских регионах образуется огромное количество несанкционированных свалок, которые попросту не отражаются в официальной отчетности о вывезенных ТКО. Особенно это характерно для регионов со слаборазвитой системой обращения с ТКО, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова. — В то же время в России постепенно увеличивается доля обработки отходов — с 38,1% в 2020-м до 46,6% в 2021 году. Однако в текущих условиях мусорная отрасль, и в период экономического роста остававшаяся недоинвестированной, может оказаться под ударом из-за недостатка средств. Одновременно с этим санкции могут ограничить возможности для технологического развития мусороперерабатывающей инфраструктуры, которая серьезно зависит от западных технологий.

новости Новосибирска

«Мусорную» концессию предлагают разбить на несколько лотов

Напомним, в настоящее время в правительстве Новосибирской области идет разработка новой «мусорной» концессии. Предварительные параметры, озвученные замгубернатором Сергеем Семкой, подразумевают создание двух полигонов, которые будут принимать 300 тысяч и 330 тысяч тонн отходов в год.   В первой концессии речь шла о 800 тысячах тонн в год. Депутаты регионального парламента предлагают разбить контракты на более мелкие лоты. Ожидается, что новая концессия заработает до конца 2022 года.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют создать пилотный проект экотехнопарка. 

Фото из группы ООО «Экология-Новосибирск» в телеграм

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Рубрики : ЦУР Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экология мусор бизнес


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