Недобросовестным бизнесменам-должникам ограничивают кассовые операции

В результате 18 совместных рейдов специалистов налоговой службы и службы судебных приставов по торговым точкам Новосибирской области за первую декаду октября в бюджет поступило 300 тыс. руб. в счет погашения налоговой задолженности, сообщили в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.

Отмечается, что денежные средства были изъяты в торговых точках с контрольно-кассовой техникой, зарегистрированной на должников по налоговым платежам. Недобросовестным налогоплательщикам пришлось исполнить обязанность по уплате налогов в прямом смысле «не отходя от кассы». Тем, у кого средств оказалось недостаточно для погашения долгов, были вручены постановления об ограничении расходных кассовых операций.

— Такая мера взыскания налоговой задолженности предусмотрена статьей 70 Закона об исполнительном производстве РФ, когда для обеспечения исполнения исполнительного документа судебные приставы имеют право не только накладывать арест на имущество, но и обращать взыскание на денежные средства, в том числе наличные денежные средства, хранящиеся в кассе должника, — уточнили начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

По ее словам. в случае неуплаты или несвоевременной уплаты налоговой задолженности на сумму долга будут начисляться пени за каждый день просрочки, службой судебных приставов может быть наложен арест на денежные средства и имущество должника. Кроме того, на основании статьи 112 Закона об исполнительном производстве РФ в случае неисполнения должником исполнительного документа службой судебных приставов будет исчислен исполнительский сбор.

В результате совместной работы специализированного отдела налоговой службы и службы судебных приставов по взысканию задолженности в соответствии со статьей 47 НК РФ с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев 2020 года в бюджет поступило 1,2 млрд руб.

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