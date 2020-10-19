Простой способ получить кредит или кредитную карту

Это значительно сэкономит ваше время, которое вы можете провести с семьей и друзьями, занимаясь любимыми делами.

В нашем динамичном ритме жизни важно все успеть и ничего не забыть. И современные технологии очень в этом помогают. Благодаря гаджетам, интернету, искусственному интеллекту мы можем заниматься делами в удобное для нас время в любом месте. В том числе пользоваться банковскими услугами. Если у вас появилась необходимость в кредите, рефинансировании или вам понадобилась кредитная карта, вы можете оставить онлайн-заявку на официальном сайте www.nskbl.ru, в интернет-банке или мобильном приложении BL-online в любое время – по дороге на работу или с работы, в обеденный перерыв, по пути в магазин и т.д.

Потребительский кредит можно оформить на любые цели. Для тех, кто получает зарплату или пенсию на счет в Банке «Левобережный» (ПАО), и для клиентов с положительной кредитной историей действуют специальные условия. Также до 31 декабря 2020 г. можно воспользоваться опцией «Ваша ставка!» и снизить ставку на 1-5% за каждый факт выдачи кредита по вашей рекомендации.

Помимо этого, вы можете рефинансировать кредиты других банков по ставке от 4,9% годовых. Данная программа позволит не только уменьшить ежемесячный платеж, но и получить дополнительную сумму на любые покупки за счет возможности увеличить общий размер кредита до 3 млн рублей.

Если же вам нужна небольшая сумма на повседневные нужды, то вам подойдет кредитная карта с лимитом до 50, 100 или 300 тыс. рублей. Она бесплатно выдается и по ней можно совершать безналичные расчеты без комиссии. Также вы будете ежемесячно получать кешбэк до 5% от суммы онлайн-покупок. А если вы выберете карту «PRO100» с самым большим льготным периодом, то сможете не платить проценты в течение 100 дней.

Оставьте заявку на кредит или оформите кредитную карту онлайн.

Фото предоставлено банком