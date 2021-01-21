Недобросовестных продавцов алкогольной продукции в Новосибирске оштрафуют

Магазины, незаконно реализующих крепкий алкоголь, и заведения, торгующие алкоголем на вынос в жилых домах под «маскировкой» общепита, ждут крупные штрафы. Минпромторгом региона с нового года усилены проверки таких организаций для выявления и наказания недобросовестных продавцов алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Контрольная работа министерства направлена на выявление фактов незаконной реализации крепкой алкогольной продукции и несоблюдение ограничения по площади зала обслуживания посетителей, расположенных в жилых домах и реализующих алкоголь при оказании услуг общественного питания. Так, на текущей неделе 18 января в магазине, расположенном в многоквартирном жилом доме на ул. Бронной Кировского района областного центра в ходе проверки были изъяты шесть коробок крепких спиртных напитков. У предпринимателя отсутствовала лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, а на бутылках отсутствовали акцизные марки. Минпромторгом возбуждено административное производство, по четырем статьям КоАП РФ суммы штрафов на предпринимателя составляют от 540 000 руб.

21 января специалисты министерства проверили площадь зала организации, расположенной в жилом доме на проспекте Димитрова в Железнодорожном районе г. Новосибирска, и реализующей алкоголь при оказании услуг общественного питания. Вместо положенных по действующему законодательству 50 кв. м площадь зала для посетителей оказалась 10 кв. м. После составления административного протокола по Части 3 Статьи 14.16 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф от 100 000 руб.

В региональном правительстве напомнили, что в ноябре прошлого года был принят областной закон «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории Новосибирской области», разработанный региональным минпромторгом. В соответствии с документом, вступившим в силу с 1 января 2021 года, на территории Новосибирской области площадь зала обслуживания посетителей, расположенных в жилых домах и реализующих алкоголь при оказании услуг общественного питания, увеличена с 20 до 50 кв. м.