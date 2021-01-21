Новосибирский завод хочет строить высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург

— У нас тоже большие планы в отношении Новосибирского метрополитена. Сейчас завершается обновление, актуализация проектно-сметной документации по продлению Дзержинской линии. Но приступить к строительству мы сможем лишь при финансовой поддержке федерального центра. В этом случае нам не обойтись без продукции Новосибирского стрелочного завода. Предприятие отлично себя зарекомендовало, у него есть все шансы победить в конкурсе, — цитирует мэра города Новосибирска Анатолия Локтя пресс-служба.

Отмечается, что основная продукция предприятия – стрелочные механизмы, которые служат для перевода подвижных составов с одного железнодорожного пути на другой. Завод изготовляет как целые стрелочные комплекты, так и запасные части.

— Мы ежегодно производим и отгружаем 3,5-4 тысячи отдельных стрелочных переводов и около 6-7 тысяч ремкомплектов крестовин. У нас есть резерв мощностей и понимание, как оперативно нарастить объемы производства, если поступит крупный заказ, — рассказал генеральный директор АО «Новосибирский стрелочный завод» Александр Азаров. — Наш конструкторский отдел совместно с ОАО «РЖД» ведёт активную работу по подготовке технических требований к стрелочным переводам, которые будут использоваться в том числе при строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Мы примем все меры, чтобы поучаствовать в этом проекте. Думаю, сможем предложить технические решения, которые устроят заказчика.

Он подчеркнул, что на ближайший год предприятие полностью обеспечено работой – выполняются заказы к сезону летних ремонтных путевых работ, начинается отгрузка продукции.