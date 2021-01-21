В декабре в Новосибирской области выдано 23,7 тысяч кредитных карт

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали россиянам в 2020 году 8,15 млн кредитных карт, что на 26% меньше, чем в предыдущем году (11 млн карт). В частности, в декабре кредитные организации выдали населению 917 тыс. «кредиток» – на 21% больше, чем в ноябре 2020 года. При этом по сравнению с декабрем 2019 года выдачи сократились на 13%.

Среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач кредитных карт, наибольший рост в декабре по сравнению с ноябрем произошел в Приморском крае, Пермском крае и Иркутской области (+8% в каждом). В Санкт-Петербурге рост составил 4%, а в Москве выдачи не изменились (0%).

В Новосибирской области в декабре выдано 27,6 тысяч кредитных карт. Это на 1% больше, чем в ноябре, но на 8% меньше по сравнению с декабрем 2019 года.