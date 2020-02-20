Недорогой модный свет для дома: прожекторы малой мощности

Если вы хотите купить светодиодный прожектор для освещения жилого пространства — наша статья специально для вас, в ней эксперты по свету от интернет-магазина Музлайн помогут сориентироваться в ассортименте известных брендов и найти оптимальное решение.

Что такое светодиодный прожектор?

Современные светодиодные прожекторы — это достаточно компактные и эффективные световые приборы, в которых вместо ламп накаливания используются маленькие диоды, способные давать цвет различной температуры и цвета. Внутренняя поверхность прожекторов как и прежде отделывается отражающим покрытием, рассеивающим и направляющим луч света. При выборе девайса вам следует обращать внимание на такие параметры как:

мощность

количество и цвет диодов

возможность регулировать яркость свечения

дизайн корпуса и способ его крепления в интерьере.

Для организации красивого фактурного интерьерного освещения наилучшим образом подходят маломощные прожекторы, которые можно комбинировать со стандартным светом (люстрами, бра и пр). Главное достоинство подобной комбинации — большое количество вариантов домашнего света, которые вы получаете в распоряжение. А благодаря специфичной конструкции прожектора вы можете направлять его луч в любую сторону и создавать оригинальное локальное освещение, играть с цветом и атмосферой, которую он создает.

Бюджетные предложения и дорогие альтернативы

На украинском рынке представлено довольно много решений для профессионального света, в том числе, такие нестандартные для жилого интерьера девайсы, как светодиодные прожекторы. В модельные линейки производителей входят как дорогие сценические аппараты, так и доступные бюджетные модели, ориентированные на локальное применение. Для рядовых пользователей это означает, прежде всего, широкий выбор вариантов. И чтобы сделать его еще шире, нельзя не упомянуть о продукции, поставляемой из Китая, — она в среднем ощутимо дешевле американского и европейского оборудования при похожем уровне возможностей. К тому же, времена, когда шильдик «Сделано в Китае» означал низкое качество, давно в прошлом. Современная китайская электроника демонстрирует отличные пользовательские свойства и высокий уровень надежности.