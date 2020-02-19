Коронавирус подстегнул производство масок для Новосибирской области

Новосибирская компания ООО «Медсклад» запустила новую линию по производству масок для предприятий пищевой промышленности и транспортной сферы. Пока они относятся к категории технологической продукции. Для этого компания закупила два полуавтоматических станка китайского производства на 1,5 млн рублей. Как рассказал директор ООО «Медсклад» Дмитрий Ушаков во время пресс-тура, приобретение далось непросто.

— Ситуация катастрофическая, — говорит Ушаков. — Станки вышли в очень ограниченном количестве. В «мирное» время производитель выпускал 3-5 машин в месяц. В ближайшие полгода он вообще заявки не принимает. Турецкие компании, производящие копии китайских машин, просто подняли цены в 10 раз, при этом качество у них хуже. Тайвань сейчас работает на Китай. То есть физически эти машины сложно получить, если вдруг они понадобятся на нужды государства. Их можно только скопировать на хорошем оборонном предприятии полного цикла. Других возможностей найти такие машины нет.

По словам директора компании, сейчас совместно с правительством региона предстоит определить: какой объем продукции необходим для охвата всего региона. Такую задачу перед областью поставили на федеральном уровне.

— При одной скорости производства мы можем продавать маску за 2,5 рубля, при другой — за 1,9 рубля, — говорит Ушаков. — Плановая скорость выпуска продукции, по нашим подсчетам, должна дать 50-70 тысяч изделий в сутки. При трехсменном режиме работы коэффициент загрузки оборудования будет в районе 94%. В месяц мы можем выйти на производство 2 млн масок. Как только мы оценим объемы, необходимые области, то будем понимать, сколько сможем направлять на свободный рынок.

— Средний слой маски — мельтблаун, — говорит представитель ООО «Биоком» Виталий Гончаров. — Мы изменили структуру мельтблауна и сделали для него специальное покрытие, которое позволяет вирусам и бактериям задерживаться на этом слое и убивает их. А те незначительные единичные бактерии, что проникают в наш организм, вырабатывают иммунитет. Соответственно, увеличивается срок службы маски, плюс ее можно использовать повторно: находясь в закрытой коробке, она со временем стерилизуется.

Сами маски предполагается изготавливать по новой технологии, разработанной новосибирской компанией ООО «Биоком» («BIOCOM») и получившей положительное заключение в ФБУН ГНЦ Вб «Вектор». Применение этой технологии позволит увеличить срок службы изделия, а также использовать его несколько раз.

Но прежде чем новая продукция дойдет до медучреждений и аптек, ей, по словам Дмитрия Ушакова, предстоит преодолеть «круги ада» в Росздравнадзоре, чтобы получить статус медицинской. По самым оптимистичным прогнозам это может занять от двух до шести месяцев.

— Де-юре сейчас маска называется «одноразовая на резинках трехслойная техническая для токсичной пыли», — говорит руководитель компании. — Сказать, что она спасает от вируса, можно будет только после прохождения клинических, технических и токсикологических испытаний и после получения регистрационного удостоверения. На получение сертификатов на бахилы мы в свое время потратили год и 1,5 млн рублей. Впрочем, в Росздравнадзоре сейчас ввели спецрежим, по которому регистрация масок идет в приоритете, испытания не откладываются. Мы в этой очереди первые. Однако, несмотря на ускорение процедуры, ее никак не упростили.

Со своей стороны, содействие производителю в скорейшем решении этого вопроса на федеральном уровне обещает оказать правительство Новосибирской области. Об этом во время пресс-подхода сообщил глава регионального минпромторга Андрей Гончаров.

— Производство в регионе масок для научных исследований производитель задумал еще в ноябре прошлого года, — говорит министр. — Но так получилось, что ситуация с коронавирусом тему ускорила, потребность в масках увеличилась. Видя масштаб и потребности региона, мониторя аптечные сети на количество имеющихся масок, мы понимаем, что в области нужно сделать запас этой продукции. Поэтому мы сразу договорились, что предприятие за пределы региона маски не реализует.

По информации минпромторга Новосибирской области, ООО «Медсклад» создано в 2006 году, зарегистрировано как юрлицо в 2015 году. Компания производит автоматы для надевания и снятия бахил, одноразовую медицинскую одежду, бахилы, машинки для чистки обуви 3D Polisher, санпропускники, системы чистки подошвы, алкотестеры, весы, анализаторы состава тела. До января 2020 года «Медсклад» сотрудничал с Китаем. В настоящее время заказы на новую продукцию уже есть со всей России, Китая, Казахстана и Монголии.

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