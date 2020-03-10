Нефтяные войны ослабили рубль

Подстройка курса

Наталия Орлова, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка:

— Речь не идет о девальвации, сопоставимой или даже похожей на 2014 год, — тогда в экономике были значительные дисбалансы, связанные с политикой фиксированного курса, сейчас рубль просто перешел на значения, более соответствующие новым мировым ценам на нефть. При цене на нефть 50 дол./барр. равновесное значение курса было 67 руб./дол., снижение на 10 дол./барр. означает ослабление рубля на 5 руб./дол., то есть нефть по 35 предполагает курс рубля 75 руб./дол. Это просто подстройка курса к новому состоянию платежного баланса. При этом важны действия регулятора — отказ от покупки валюты и особенно решение о продажах средств ФНБ окажут рынку поддержку, это видно по сегодняшнему открытию торговой сессии на валютном рынке

Рынки ищут новые точки равновесия

Эдуард Коложвари, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ:

— Ситуация очень интересная, обусловленная многими психологическими факторами и, прежде всего, факторами ожидания.

Насколько нам сейчас известно, падение цен на нефть обусловлено:

а) субъективно — текущей неспособностью России и Саудовской Аравии договориться по вопросам объема добычи углеводородов;

б) объективно — спадом спроса на сырую нефть из-за возможного затормаживания мировой экономики и опасности пандемии коронавируса;

в) прямой взаимосвязи факторов я не вижу, но получился прекрасный повод, чтобы рынки начали искать новые точки равновесия.

Современный нефтяной рынок имеет очень сложную структуру, и реальные сделки занимают небольшую долю. Текущие цены на нефть попадут в расходы потребителей еще не скоро.

Необходимо отметить разнонаправленный интерес к снижению цен у всех игроков рынка — как на корпоративном уровне, так и на уровне стран. Потребителям и нефтяным компаниям с угасающими темпами добычи ситуация выгодна. Если бы у нас в стране более правильно работали рыночные механизмы, и мы с вами увидели бы снижение цен на автозаправках!

К сожалению, бюджет страны очень сильно зависит от фактора нефтегазовых доходов. При продлении ситуации курс рубля, судя по всему, будет снижаться. Равновесная цена установится в ближайшее время. Около 80 рублей за доллар считаю справедливой ценой.

Поскольку структура экономики у нас очень простая и зависит от импортных товаров, надо ждать повышения цен по мере их поступления на склады. Думаю, в ближайшие полгода мы получим рост цен на сложные товары по всем направлениям. Банк России должен учесть это в своей политике, в последнее время мы имеем инфляцию даже ниже запланированного уровня, поэтому регулятору это будет даже «на руку». Выше официальных планов по инфляции в 4% мы не поднимемся — я уверен в профессиональности деятельности Банка России.

Россия вступила в торговую войну

Ирина Газизулина, к. э. н., доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ:

— Накопив небывалый запас золотовалютных резервов и Фонд национального благосостояния, Россия вступила в торговую войну за долю на мировом рынке продажи нефти. Вместе с воюющей на этом же рынке Саудовской Аравией, также не согласившейся снизить добычу нефти по предложению ОПЕК+. Рынок нефтяных цен 9 марта 2020 года обвалился. И даже вопрос заболеваемости коронавирусом и смертности от него среди населения, отошел на второй план, ознаменовав новые ценности современного мира в игре на финансовых рынках!

Наиболее значимым событием в формировании роста цены на нефть будет следующее планируемое заседание ОПЕК+ в середине марта, где, возможно, будет достигнута договоренность, которая устроит все стороны. В этом случае может произойти разворот цены на нефть с ростом до 42-45 долларов за баррель, а курса рубля к доллару на уровне 65-68 рублей и евро в пределах 75 рублей или чуть более.

Как в этих условиях будет работать экономика? Конечно, в первую очередь, негативно отразится рост курса доллара и евро на импортерах, а значит, на цене импортных товаров для населения. К сожалению, снижения цен на бензин мы не увидим, хотя это было бы хорошим решением правительства для укрепления веры в его действительное желание оказать помощь в условиях данного кризиса! Но поддаваться панике, на мой взгляд, не стоит, надо подождать результатов торгов один-два дня для принятия срочных решений или пару месяцев — для отложенных покупок!

На основе материалов предоставленных пресс-службами компаний

Фото: баз-pixabay.com, автор- Peggy_Marco, остальные предоставлены пресс-службами компаний