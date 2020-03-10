Антимонопольщики заинтересовались «Катреном»

В конце прошлой недели антимонопольная служба вместе с работниками силовых структур начала проверку АО НПК «Катрен». Поводом послужили жалобы на перебои с поставками медицинских защитных масок на территории ряда регионов (в частности, республики Тыва и Хакасия). Об этом на пресс-конференции в информагентстве ТАСС сообщил руководитель Новосибирского УФАС Сергей Гаврилов.
Другим поводом, по которому «Катрен» обратил на себя внимание антимонопольщиков, стали непосредственно цены на поставляемые в аптечные сети региона защитные маски.
— Мы проверяли «Катрен» по вопросу формирования цены на оптовом рынке на защитные маски, — сообщает руководитель ведомства. — Мы запрашиваем аптечные сети — почему увеличилась стоимости какого-то препарата. Надо посмотреть, не повысил ли отпускник цену. Смотрим по «Катрену» основания для повышения цен по договорам поставок в регионы, в том числе и у нас. Они уверяют, что производители подняли стоимость. Если это так, то мы информацию по итогам проверки отдаем в центральный аппарат ФАС, и он будет проверять, на каком основании оптовики на российском рынке поднимают цены.
— Если мы зафиксируем антиконкурентные действия, то, конечно, будут возбуждены дела, — сообщают в ведомстве. — Вообще по таким нарушениям процент небольшой в общей массе заявлений. Но надо много исследовать доказательств. Мы смотрим, пользовались ли компании одним IP-адресом, кто составлял документацию по закупкам — одно лицо или нет.
Корреспондент InfoPro54 обратился за комментарием в АО НПК «Катрен». В компании ситуацию комментировать отказались.
Всего, по данным новосибирского УФАС, по итогам 2019 года доля нарушений законодательства в части картельных сговоров составила 11,4%.
Фото автора
Популярное с сайта