Антимонопольщики заинтересовались «Катреном»

Компания «Катрен» завершила строительство здания головного офиса в наукограде Кольцово — Речь идет о рынке РФ, об оптовых поставках, — говорит Гаврилов. — Мы проверяли «Катрен», потому что смотрим аналитику крупных игроков. Кроме того, Тыва и Хакасия пожаловались на то, что у них вообще отсутствуют маски. Они обращались к крупным поставщикам, в том числе «Катрену». Мы проверяли, были ли у них отказы в заключении договоров на поставку, в связи с чем были эти отказы. Мы проводили мероприятия, которые сопутствуют предположениям о картельных сговорах. Сейчас будем информацию анализировать, смотреть.

Другим поводом, по которому «Катрен» обратил на себя внимание антимонопольщиков, стали непосредственно цены на поставляемые в аптечные сети региона защитные маски.

— Мы проверяли «Катрен» по вопросу формирования цены на оптовом рынке на защитные маски, — сообщает руководитель ведомства. — Мы запрашиваем аптечные сети — почему увеличилась стоимости какого-то препарата. Надо посмотреть, не повысил ли отпускник цену. Смотрим по «Катрену» основания для повышения цен по договорам поставок в регионы, в том числе и у нас. Они уверяют, что производители подняли стоимость. Если это так, то мы информацию по итогам проверки отдаем в центральный аппарат ФАС, и он будет проверять, на каком основании оптовики на российском рынке поднимают цены.

— Если мы зафиксируем антиконкурентные действия, то, конечно, будут возбуждены дела, — сообщают в ведомстве. — Вообще по таким нарушениям процент небольшой в общей массе заявлений. Но надо много исследовать доказательств. Мы смотрим, пользовались ли компании одним IP-адресом, кто составлял документацию по закупкам — одно лицо или нет.

В настоящее время, по словам Гаврилова, антимонопольщики совместно с налоговой инспекций и управлением Росфинмониторинга изучают IP-адреса компании и ее закупочную деятельность.

Корреспондент InfoPro54 обратился за комментарием в АО НПК «Катрен». В компании ситуацию комментировать отказались.

Всего, по данным новосибирского УФАС, по итогам 2019 года доля нарушений законодательства в части картельных сговоров составила 11,4%.

По данным сайта rusprofile, АО НПК «Катрен» зарегистрировано 17 июля 2002 года. Уставный капитал — 1,5 млрд рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Учредителями являются Владимир Спиридонов, Валерий Гутов и Леонид Конобеев. Генеральный директор — Леонид Конобеев. По информации компании, ее выручка составляет 206,7 млрд рублей, доля на рынке — 13,3%. У компании 51,7 тысячи точек доставки в 85 регионах РФ, действуют 17 филиалов. За период с 2015 года в отношении АО НПК «Катрен» проведены 53 плановых и 47 внеплановых проверок, выявлены 55 нарушений.

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