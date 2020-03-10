В правительстве области подготовили 750 га земли для инвесторов

— Мы сталкиваемся с проблемой подбора территорий для крупных инвесторов, поэтому, выявляя участки на территории Новосибирской агломерации, которые могли бы подойти для этих целей, мы предоставляем их нашему подведомственному учреждению — Фонду имущества Новосибирской области в постоянное бессрочное пользование, чтобы их зарезервировать от посягательств третьих лиц, сохранить в публичной собственности для реализации важных проектов, — сообщил на заседании комиссии по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами при региональном парламенте замруководителя департамента имущества правительства области Павел Комаров.

На сегодняшний день департамент издал 15 приказов по таким участкам общей площадью 740 га. Речь, в частности, идет о земле в Мичуринском и Чернореченском сельсоветах Искитимского района, Соколовском и Вагайцевском сельсоветах, а также Мичуринском сельсовете Новосибирского района —165 га.

— Эти 165 га были предметом многолетнего спора между районом и Мичуринским сельсоветом. Сейчас мы оформляем их в собственность Новосибирской области. Они имеют природную ценность, поэтому у нас есть планы в дальнейшем перевести их в земли лесного фонда, — уточнил Комаров.

Один земельный участок из этого резерва площадью 9,7 га, расположенный на территории Барышевского сельсовета, уже передан для размещения источника синхротронного излучения — СКИФа. Еще на одном планируется разместить вторую очередь Биотехнопарка.

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