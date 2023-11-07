Неизвестные напали и избили полковника ГУФСИН в Новосибирске

ЧП с 59-летним отставным полковником ГУФСИН произошло в Новосибирске. Мужчина возвращался на такси с юбилея друга. Но таксист почему-то остановился на Бердском шоссе, где автомобиль уже поджидали неизвестные.

–Водитель, не доехав до места назначения, вытащил его из машины в районе остановки «Матвеевка». Сразу же подъехала еще одна машина. Из нее вышли четверо человек и стали его пинать. Муж лежал на земле, когда они его били. Видел только ноги. Дальше он почти ничего не помнит, – рассказала КП-Новосибирск супруга пострадавшего.

После случившегося полковник очнулся и кое-как сам добрел до дома. Уже там обнаружилось, что с шеи пропала увесистая золотая цепочка. Деньги и мобильный телефон преступники не взяли. Пенсионер обратился за помощью к медикам. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные ушибы по всему телу. Пострадавший написал заявление в полицию.