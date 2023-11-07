4 млн электронных больничных выдано в Новосибирской области

4-х миллионный электронный больничный выдан в Новосибирской области. Почти миллион из них оформлены в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области.

На данный момент сумма выплат в 2023 года составила свыше 12 миллиардов рублей. Полный переход на электронные листки в России произошел с 2022 года.

― На сегодняшний день в целом по стране оформлено 200 миллионов электронных больничных, ― отметили в сообщении.

Напомним, что максимальный размер выплат по больничному за один день в 2025 году увеличат более чем в два раза.

По сведениям пресс-службы Минтруда РФ, максимальная сумма выплат по временной нетрудоспособности составит 5,7 тыс. рублей в сутки, вместо 2,7 тыс. рублей. Согласно ожиданиям, в следующем году предельный размер пособия будет выше 4,1 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии.