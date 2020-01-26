Нейропатия: причины развития заболевания, симптоматика и возможные последствия

В зависимости от количества и расположения пораженных нервов различают: мононейропатию, множественную мононейропатию и полинейропатию.

Симптомы

Симптоматика зависит от того, какой нерв был поврежден. Проявлений нейропатии множество, но характерных мало.

Диабетическая форма нейропатии проявляется:

чувством покалывания в ногах;

попеременное ощущение холода и жара в конечностях;

боль в конечностях, которая появляется чаще всего ночью;

повышенная чувствительность к прикосновениям, даже легкое касание вызывает боль;

изменение форм мышечной структуры рук и ног;

жжение в кистях и ступнях;

долго заживают раны;

характерный признак – чувство «перчаток или носков» при их отсутствии.

При автономной диабетической нейропатии к вышеперечисленным симптомам добавляются:

тошнота и рвота;

головокружение;

проблемы с ЖКТ;

тахикардия в состоянии покоя;

отсутствие позывов к мочеиспусканию при переполненном мочевом пузыре;

сильное потоотделение.

Вегетативная диабетическая нейропатия проявляется безболевым или бессимптомным инфарктом, гипогликемией без симптомов, диарея, рвота, гастропарез, урогенитальными симптомами, проблемами с терморегуляцией.

При периферической диабетической нейропатии характерны онемение, боли в ногах, появление ран и язв, атрофия и парез мышц рук и ног.

Нейропатия лицевого нерва, или еще ее называют поражением тройничного нерва, самый часто проявляющийся вид заболевания.

Ее симптомы:

застывшая сторона лица, где поражен нерв;

нарушение вкуса;

слюно и слезотечение;

характерный признак – онемение передней части языка.

Поражение малоберцового нерва обычно диагностируют у девушек 10-19 лет. При этой форме наблюдается:

утрата способности вращать стопой;

во время ходьбы или бега нога неожиданно подворачивается;

стопа отвисает;

невозможность ходить на пятках.

При моторной периферической нейропатии появляются судороги, мышечная слабость, невозможность удержать в руках предметы.

Комплексное проявление симптомов характерно для полинейропатии – поражении нескольких нервных волокон в одной зоне.

Поражение единичного нерва – мононейропатия – проявляется небольшим комплексом симптомов. Чаще всего поражает руки (лучевой или локтевой нерв), например, «туннельный синдром».

Причины

В 30% случаев возникновения нейропатии причины не установлены. В 70% нейропатия развивается вследствие тяжелого заболевания, сложных интоксикаций, в результате травм.

Диабетическая форма появляется из-за поражения высоким уровнем сахара и липидов нервных волокон.

Токсическая форма возникает после инфекционных заболеваний: ВИЧ, герпес, дифтерия и других. Может развиться после отравления химическими препаратами и лекарствами из-за поражения нервного сплетения.

Посттравматическая диагностируется в результате сдавления волокон, нарушения миелиновой оболочки нерва.

Причинами развития заболевания могут стать проблемы с почками, печенью, ревматоидный артрит, остеохондроз, системная красная волчанка, онкология и новообразования. К развитию нейропатии приводят гиповитаминоз, недостаточный уровень гормонов щитовидной железы, хронический алкоголизм, наследственная предрасположенность.

Последствия

После перенесенной нейропатии могут возникнуть:

расстройство чувствительности: сильные простреливающие боли, постоянные неприятные ощущения, потеря чувствительности; вегетативно-трофические изменения: выпадение волос, сухость кожи, появление пигментных пятен и незаживающих язв, гангрена; двигательные нарушения: судороги, мышечные спазмы, слабость и атрофия мышц, снижение коленного и ахиллового рефлексов.

Большинство видов нейропатии не излечиваются и переходят в хроническую форму.