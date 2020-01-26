Нейропатия: причины развития заболевания, симптоматика и возможные последствия

В зависимости от количества и расположения пораженных нервов различают: мононейропатию, множественную мононейропатию и полинейропатию.
Симптоматика зависит от того, какой нерв был поврежден. Проявлений нейропатии множество, но характерных мало.
Диабетическая форма нейропатии проявляется:
При автономной диабетической нейропатии к вышеперечисленным симптомам добавляются:
Вегетативная диабетическая нейропатия проявляется безболевым или бессимптомным инфарктом, гипогликемией без симптомов, диарея, рвота, гастропарез, урогенитальными симптомами, проблемами с терморегуляцией.
При периферической диабетической нейропатии характерны онемение, боли в ногах, появление ран и язв, атрофия и парез мышц рук и ног.
Нейропатия лицевого нерва, или еще ее называют поражением тройничного нерва, самый часто проявляющийся вид заболевания.
Ее симптомы:
Поражение малоберцового нерва обычно диагностируют у девушек 10-19 лет. При этой форме наблюдается:
При моторной периферической нейропатии появляются судороги, мышечная слабость, невозможность удержать в руках предметы.
Комплексное проявление симптомов характерно для полинейропатии – поражении нескольких нервных волокон в одной зоне.
Поражение единичного нерва – мононейропатия – проявляется небольшим комплексом симптомов. Чаще всего поражает руки (лучевой или локтевой нерв), например, «туннельный синдром».
В 30% случаев возникновения нейропатии причины не установлены. В 70% нейропатия развивается вследствие тяжелого заболевания, сложных интоксикаций, в результате травм.
Диабетическая форма появляется из-за поражения высоким уровнем сахара и липидов нервных волокон.
Токсическая форма возникает после инфекционных заболеваний: ВИЧ, герпес, дифтерия и других. Может развиться после отравления химическими препаратами и лекарствами из-за поражения нервного сплетения.
Посттравматическая диагностируется в результате сдавления волокон, нарушения миелиновой оболочки нерва.
Причинами развития заболевания могут стать проблемы с почками, печенью, ревматоидный артрит, остеохондроз, системная красная волчанка, онкология и новообразования. К развитию нейропатии приводят гиповитаминоз, недостаточный уровень гормонов щитовидной железы, хронический алкоголизм, наследственная предрасположенность.
После перенесенной нейропатии могут возникнуть:
Большинство видов нейропатии не излечиваются и переходят в хроническую форму.
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