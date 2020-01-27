«Мы осознаем, что пришли на плотный рынок»

Банк «Санкт-Петербург» перешел от представительской формы присутствия в Новосибирске к филиальной. В банковском бренд-листе Новосибирска «Санкт-Петербург» состоит с 2016 года.

— Новосибирск — самый восточный регион нашего присутствия, однако ареал нашей деятельности — вплоть до Камчатки, — отметил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» Павел Филимоненок, первый заместитель председателя правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». — Разумеется, такой крупный, насыщенный бизнесом город, как Новосибирск, требовал особого внимания. Потому следующий логический шаг, сделанный нами, — открытие физической точки присутствия.

Бизнес-тонус Новосибирска не случайно упомянут в первой обойме аргументов — одной из сильнейших фишек этого банка считается активная и многоплановая работа с корпоративными клиентами, с бизнес-сообществом. Тридцатилетний по возрасту банк фактически является и ровесником российского бизнеса в его современном понимании, и российской банковской системы. Банк для бизнеса — это не только титульный образ, но и форма дебюта в любом из регионов.

— Наша стартовая модель — первоначальная работа с юрлицами. Розница подключается потом, — пояснил Павел Лосев, директор Новосибирского филиала. — Розничное направление для нас тоже важно, но при таком распределении приоритетов нам нормально работается даже в городах с «закредитованным» населением.

Новосибирск как раз и относится к числу таких «закредитованных» городов. Впрочем, как подчеркнул Павел Филимоненок, эта проблема не является новосибирской, а свойственна и столицам, и городам Центральной России.

Не является она и основанием игнорировать розничное направление. Просто, как уточнил Филимоненок, тут нужны подходы, учитывающие проблематику, и при этом этически корректные.

— У нас консервативный подход к кредитным рискам, — констатирует он. — Мы делаем упор на обеспеченные кредиты. Кредитные карточки даем клиентам с платежной историей в нашем банке. Не ставим самоцелью набрать максимум кредитных клиентов-«физиков» и впечатлить рынок рекордом. В нашем клиентском сообществе 2 миллиона физических лиц и 50 тысяч корпоративных клиентов — пропорция вполне гармоничная.

Корпоративным клиентам банк планирует предоставлять практически «физический», личностный уровень комфорта. Так, на родине бренда укоренилась практика совмещать площадки банка с компактными МФЦ — дабы клиент, встающий на обслуживание, мог зарегистрировать бизнес прямо в банке. Планы на такой же тандемный формат в Новосибирске не оглашались, зато у банка есть намерение предложить местным властям свои домашние наработки в сфере социальных сервисов.

— У нас большой портфель таких проектов, — рассказывает Вячеслав Ермолин, заместитель председателя правления банка. — Это, например, «Школьная карта» — она работает и как платежная система для оплаты питания в школьной столовой, и как школьный пропуск-идентификатор, и как система дистанционного родительского наблюдения. Как платежное средство вне стен «родной» школы она работать не может, а вот внутришкольные потребности детей и родителей покрывает комфортно. А «Кампусная карта», наша разработка для университета ЭТМО — она уже с внешним функционалом. Как бы юношеская версия школьной. Во-вторых, это проект «Детская карта» — карта для перечисления родительских пособий и целевых покупок в детских магазинах. И, наконец, «Единая карта петербуржца» — цифровая универсалия, вмещающая СНИЛС, медстраховку, транспортный проездной. Это фактически цифровой «сити-пасс» петербуржца. Ваши власти этот пакет разработок уже видели, мы обсуждали их с вашим полпредом, с губернатором. Если будет желание, сделаем референс-визит в Санкт-Петербург.

Новосибирск интересен Банку «Санкт-Петербург» и репутацией бурно строящегося города, поскольку банк занимается эскроу-счетами и имеет свое подразделение строительной экспертизы.

— Отраслевая экспертиза стройки — тоже одна из наших фишек, — подчеркнул Вячеслав Ермолин. — Когда вносились изменения в 214-ФЗ, мы участвовали в рабочих группах Минстроя РФ и ЦБ. За последние 10 лет с участием банка реализованы 57 проектов общим объемом 1,3 миллиона кв. м жилья. Это примерно равно объему ежегодного ввода в Новосибирске, так что нас местный рынок очень впечатляет своей масштабностью. Он действительно третий в России.

В числе задач ближайшего трехлетия представители банка назвали удвоение кредитного портфеля.

— Вторая задача — рост инвестиционной выручки, — добавил Вячеслав Ермолин. — И третья — рост доходов от внешнеэкономической деятельности. Благо, мы частный банк — и потому не находимся под организационным давлением. Имеем корротношения с шестью десятками крупнейших банков мира — как, например, Bank of New York. Так что инструменты поддержки экспорта будут прямым каналом проходить через наш банк — мы работаем в партнерстве с «Российским экспортным центром».

Площадки банка в Новосибирске имеют специализацию.

— Одна — под корпоративное обслуживание, вторая — под розницу, — пояснил Павел Лосев.

По его словам, сейчас, к моменту создания филиала, портфель банка в Новосибирске достиг 12 миллиардов рублей, объем заключенных договоров — 35-36 миллиардов рублей.

— Думаю, Новосибирск станет для нас одной из важных точек роста, — резюмировал Павел Филимоненок. — И, разумеется, другие города зауральской России тоже у нас в планах. По активам мы хотим прорваться в десятку, а потом и в пятерку

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший частный банк Северо-Запада России. Обслуживает 2,2 миллиона частных лиц и 50 тысяч компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске. Банк занимает 14 место по объему активов среди российских банков. Акции банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.

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