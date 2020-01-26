Область недобрала по налогам 4,5 млрд рублей

По итогам второй половины 2019 года несколько крупных компаний, работающих в области, показали значительное снижение по налоговой отдаче в региональный бюджет. В результате правительству Новосибирской области предстоит корректировать прогноз по доходам бюджета на 2020 год в сторону уменьшения. Об этом в своем докладе на семинаре-совещании коллегии государственных финансовых органов региона сообщил глава областного минфина Виталий Голубенко.

— Такие крупные налогоплательщики, как ГК «Сибирский антрацит», АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод», группы банков ПАО «Газпромбанк», АО «Альфа-банк», ГК «Центр финансовых технологий», АО «Сибэко», ПАО НЗХК, показали существенное снижение налоговой отдачи, — говорит министр. — При этом ни одна из упомянутых компаний в первом полугодии не информировала правительство региона об ухудшении своих конъюнктурных обстоятельств. Этот факт говорит о слабой бизнес-политике крупных компаний на консолидацию своих задач с задачами нашего региона. Мы можем наблюдать динамичный рост показателей макроэкономики, которые у нас отражены в прогнозе социально-экономического развития, но, к сожалению, реальное состояние налогооблагаемой базы разительно отличается.

Еще одна причина недополучения налогового дохода, по словам главы регионального минфина, носит в большей степени объективный характер и связана с недостатками федеральной методики оценки результатов предоставления налоговых льгот для инвесторов и резидентов технопарка.

— Льготы, имеющие отрицательный бюджетный эффект и характеризующиеся как технические, сразу признаются неэффективными, — поясняет Голубенко. — На протяжении пятилетнего периода они показывают отрицательный бюджетный эффект. Общими итогами оценивать бюджетный эффект и объем преференций нельзя, это вопрос, индивидуально решаемый по каждому инвестпроекту. Инвестиционные проекты не сразу выходят на свой целевой максимум. Предоставление преференций (при условии осуществления эффективной резидентной политики) будет давать и стимул к развитию экономических процессов в регионе.

Всего недобор по налогам в Новосибирской области оценивается в размере 4,5 млрд рублей. В частности, зафиксировано снижение налогов на прибыль и имущество организаций, а также акцизов на пиво. Такие данные привел на совещании руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев

— Не буду отрицать наличие резервов, даже теоретической возможности добрать в бюджет эти недостающие 4,5 млрд рублей, — говорит Легостаев. — Чем быстрее мы разберемся в недостатках работы по прошлому году, тем больше будет шансов справиться с исполнением бюджета 2020-го. А задачи здесь стоят еще более сложные. Нам надо запланировать прирост поступлений налогов на 10%. Думаю, с учетом новых задач, поставленных президентом, нужно будет прирастать еще больше. Рассчитываем на эффективное взаимодействие с отраслевыми министерствами правительства Новосибирской области.

Парадоксальная ситуация, по словам начальник областного УФНС, сложилась в части уплаты организациями НДФЛ.

— В прошлом году, несмотря на достигнутый темп роста по НДФЛ 107,6% (что даже опережает рост заработной платы), количество налоговых агентов, которые перечисляли в течение года НДФЛ, выросло всего на 15 единиц, в то время как за предыдущие три года количество налоговых агентов, перечислявших НДФЛ в бюджет, ежегодно прирастало на 2,5-3 тысячи налогоплательщиков, — приводит данные глава ведомства. — Этот факт свидетельствует либо об ослаблении нашей работы, направленной на снижение неформальной занятости, либо о каких-то проблемах в экономическом плане.

Напомним, что в настоящее время доходная часть бюджета Новосибирской области 2020 года запланирована в размере 176,1 млрд рублей, расходы — 181,7 млрд, дефицит — 5,59. В бюджете 2021 года доходная и расходная части запланированы на уровне 175,8 млрд рублей, на 2022 год расходы и доходы планируются в сумме 183,3 млрд.

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