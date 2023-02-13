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К больным диабетом и гипертонией прикрепляют персонального медицинского помощника

  • 13/02/2023, 11:33
Автор:
дистанционный мониторинг здоровья
В Новосибирской области стартовал федеральный пилотный проект дистанционного мониторинга здоровья.

В 2023 году Минздрав и госкорпорация «Ростех» запускают пилотный проект по дистанционному мониторингу здоровья россиян с диабетом и гипертонией. Под него будет разработана отдельная технологическая платформа «Персональный медицинский помощник». По информации редакции Infopro54, Новосибирская область вошла в список пилотных регионов, где проект будет обкатываться.

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— Федеральный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациента с использованием информационной системы (платформы) «Персональный медицинский помощник» пройдет в экспериментальном правовом режиме и будет реализован на территории региона в рамках трехстороннего соглашения правительства Новосибирской области, Министерства здравоохранения РФ, государственной корпорации «Ростех», — подтвердили в ответ на запрос редакции в Минцифре региона.

Целевая аудитория проекта — это преимущественно пожилые граждане, люди с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время определены медицинские организации, Министерством здравоохранения РФ подготовлены нормативно-правовые акты, определяющие правила проведения проекта, взаимодействия с организациями здравоохранения, национальными медицинскими исследовательскими центрами, производителями медицинских изделий и разработчиками информационных систем.

Идет подготовительная работа по организации процесса интеграции информационных систем, участвующих в проекте. Ключевая задача Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области — обеспечить безопасную интеграцию и информационное взаимодействие сервисов с цифровой платформой «Персональный медицинский помощник» и медицинской информационной системой Новосибирской области.

— Платформа централизованных диагностических сервисов госкорпорации «Ростех» «Персональный медицинский помощник» обеспечивает получение, обработку, хранение и передачу данных из устройств в медицинские информационные системы, — рассказали в министерстве

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В рамках проекта предполагается использование двух типов устройств: тонометра и глюкометра. Пациенты получат бесплатно устройства во временное пользование на период осуществления мониторинга. Далее происходит авторизация «Персонального медицинского помощника» пациента в системе. Данные, полученные с медицинских устройств, по итогу проведения серий измерений пациентом будут автоматически передаваться на платформу и связываться с медицинской картой пациента в медицинской информационной системе.

— На основе полученных данных с медицинских приборов, а именно результатов измерений давления, ритма сердца и уровня сахара, врач сможет отслеживать критические показатели, корректировать лечение и осуществлять мониторинг, — пояснили в Минцифры. — Внедрение ПМП обеспечивает принципиально новый уровень предоставления медицинских услуг в отдаленных территориях, повышает скорость и качество оказания медицинских услуг и делает процесс оказания медицинской помощи комфортнее как для пациентов, так и для врачей. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и маломобильных граждан ПМП позволяет значительно повысить доступность медицинской помощи и услуг.

Как отмечает в министерстве, сервис позволит существенно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе у трудоспособного населения, увеличит охват населения диспансерным наблюдением, повысит качество и доступность медицинской помощи.

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— Архитектура реализации проекта «Персональный медицинский помощник» утверждена и понятна. Главная задача сейчас — обеспечить безопасную интеграцию и взаимодействие с информационными системами для всех участников проекта. Для этого в регионе создана межведомственная рабочая группа по подготовке необходимых решений и реализации плана мероприятий дорожной карты проекта, — говорится в ответе полученном редакцией.

Пилотный проект в регионе будет реализовываться 2 года и продлится с 1 января 2023-гр по 31 декабря 2024 года. О предварительных итогах дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с использованием информационной системы «Персональный медицинский помощник» и проведения региональной оценки клинико-экономической эффективности сервиса можно будет говорить в конце 2023 года. По итогам 2024-го будут сделаны окончательные выводы о возможности тиражирования цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности с применением дистанционных технологий и сервисов.

В 2023 году в пилотном проекте примут участие 2100 пациентов, в 2024 году — 10 000 человек.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что на рынок ремонта медицинского оборудования выходят непрофильные компании. 

Фото pixabay — PhotoMIX-Company

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : персональный медицинский помощник дистанционный мониторинг здоровья


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