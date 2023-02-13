Количество погибших после взрыва газа в новосибирской пятиэтажке выросло до 14

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщал, что точное количество погибших позволит установить ДНК-экспертиза.

— Четырнадцать человек погибли, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По данным регионального управления СК, точное количество погибших было установлено в ходе осмотра останков тел, передает ТАСС.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов добавил, что в стационарах города остаются шесть человек, у них сохраняется положительная динамика. Одного пациента планируют перевести на амбулаторное лечение, при этом пациентов из реанимации после проведения утренних консилиумов переведут в отделения по профилю. По словам первого замначальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгения Лебедева, в пунктах временного размещения остаются 38 человек.

Напомним, что взрыв газа произошел рано утром 9 февраля в многоэтажном панельном доме на ул.Линейной в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушились два подъезда и начался пожар. 50 человек удалось эвакуировать из здания.

СК возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Силовики задержали двух человек, которые представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис». Они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. Суд арестовал обоих фигурантов на два месяца.

Ранее редакция сообщала, что областные власти обеспечат жильем пострадавших на Линейной в оперативном порядке.

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области