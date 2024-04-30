Нейросети помогут продавцам написать текст объявления

Искусственный интеллект все чаще приходит на помощь человеку. Теперь частные продавцы на Авито тоже могут использовать нейросети в мобильном приложении онлайн-платформы для написания объявления с качественным описанием.

Новая функция построена на большой языковой модели (LLM), обученной разработчиками Авито более чем на 400 тысячах объявлений. Сейчас она доступна для всех частных пользователей в категории «Обувь, одежда, аксессуары».

В компании рассказали, что пользователю достаточно написать заголовок, загрузить фотографии и заполнить несколько параметров товара. Алгоритм обработает информацию и предложит вариант описания товара.

— Нейросеть использует данные, внесенные в карточку товара. Чем больше характеристик укажет пользователь, тем качественнее получится итоговый текст, — прокомментировала руководитель разработки больших языковых моделей в Авито Анастасия Рысьмятова.

По ее словам, использование нейросети не является обязательным. Продавец по-прежнему может оформить описание самостоятельно. А текст, который придумала нейросеть, можно корректировать.