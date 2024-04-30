Движение транспорта ограничат на двух мостах в Новосибирской области

В мае из-за ремонтных работ, вводится ограничение движения на мостах через реки Верх – Тула на дороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (Новосибирский район) и Вьюна на дороге «Новосибирск – Колывань – Томск» (Колыванский район). Об этом сообщил Минтранс Новосибирской области. Во время временных ограничений будет организовано реверсивное движение.

Ограничение на мосту через реку Верх – Тула будет действовать в период с 25 мая до 15 октября, на мосту Вьюна — с 24 мая по 15 октября 2024 года.

— До начала периода временного ограничения будут установлены технические средства организации дорожного движения в соответствии с установленным заранее проектом, а также будут выполняться мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, — уточнили в Минтрансе.

Всего в 2024 году по нацпроекту БКД регионе планируют отремонтировать 18 искусственных сооружений.

Ранее редакция сообщала, что начали разбирать рухнувший мост на реке Карасук в Новосибирской области.