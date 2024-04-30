Новосибирск в списке популярных авианаправлений на майские праздники

Новосибирск попал в число популярных авианаправлений на майские праздники. Об этом сообщает сервис путешествий Tutu.ru.
По данным аналитиков, в топ-5 первомайских авианаправлений вошли Сочи, Москва, Петербург, Калининград и Минеральные Воды.
Кроме того, на праздники россияне покупали билеты до Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Уфы и Тюмени.
Среди зарубежных направлений наибольшую популярность получило направление Узбекистан, а также рейсы в Турцию, Азербайджан, Киргизию и Беларусь.
Что касается путешествий на поезде, то чаще всего билеты покупали в Москву, Санкт-Петербург, а также Адлер и Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Симферополь, Казань и Нижний Новгород.
Ранее редакция сообщала, что россияне стали чаще путешествовать семьями. Однако, по мнению экспертов, туристская инфраструктура в Сибири не приспособлена для отдыха с детьми.
Фото: Infopro54, автор- Оксана Мочалова
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