Новосибирск в списке популярных авианаправлений на майские праздники

Новосибирск попал в число популярных авианаправлений на майские праздники. Об этом сообщает сервис путешествий Tutu.ru.

По данным аналитиков, в топ-5 первомайских авианаправлений вошли Сочи, Москва, Петербург, Калининград и Минеральные Воды.

Кроме того, на праздники россияне покупали билеты до Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Уфы и Тюмени.

Среди зарубежных направлений наибольшую популярность получило направление Узбекистан, а также рейсы в Турцию, Азербайджан, Киргизию и Беларусь.

Что касается путешествий на поезде, то чаще всего билеты покупали в Москву, Санкт-Петербург, а также Адлер и Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Симферополь, Казань и Нижний Новгород.

Ранее редакция сообщала, что россияне стали чаще путешествовать семьями. Однако, по мнению экспертов, туристская инфраструктура в Сибири не приспособлена для отдыха с детьми.