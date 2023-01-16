Необычные симптомы пищевой аллергии, которые нельзя игнорировать

Одним из самых, пожалуй, популярных заблуждений в медицине является миф о том, что если у тебя не проявилась аллергия в детстве, то во взрослом возрасте она уже не проявится. Это заблуждение многим может стоить здоровья. Коварство этой патологии состоит в том, что её вообще невозможно предсказать – она проявляется в любой момент, а её симптоматика может быть весьма необычной, так что с первого взгляда можно и не понять, что у вас возникла аллергия на что-либо. Отразиться пагубно аллергическая реакция может как на кожных покровах, так и на дыхательной системе, ЖКТ, сердце, мозге.

Наиболее распространённые симптомы

Большинство уверено, что пищевая аллергия может проявляться либо в виде кожных высыпаний и зуда, либо в виде проблем с дыханием (в тяжёлых случаях). На самом же деле наша иммунная система та ещё выдумщица, она может реагировать на аллергены весьма необычно, так что человек годами может не догадываться, что у него есть аллергия на тот или иной продукт питания.

Рассмотрим несколько основных признаков наличия пищевой аллергии.

Кожный зуд

Этот симптом является, пожалуй, самым распространённым из всех аллергических проявлений. Но и он не всегда является следствием аллергии. Иногда кожный зуд появляется от неподходящей одежды, которая раздражает кожу, при заболеваниях печени, при диабете и т.д. Однако если волдыри и зуд появились на руках, ногах (стопах), на сгибе суставов, вокруг губ – всё это может сигнализировать о том, что ваша иммунная система реагирует на аллергены в каких-то продуктах питания.

Общая слабость и замедленный пульс

Коварные симптомы, которые могут сопровождать практически любое заболевание. И аллергию в том числе. Иногда иммунная система реагирует на пищевые аллергены посредством снижения артериального давления, замедление пульса, общей вялостью и хронической усталостью. Особенно ярко этим симптомы проявляются после употребления в пищу коварного аллергена.

Головные боли и головокружение

Ещё один коварный, но тоже свойственный аллергии признак. Однако при реакции на аллергены головная боль концентрируется в зоне носовых пазух, отдаёт в переносицу или является односторонней (например, болит только левая или только правая часть головы). Эти симптомы могут усиливаться от слишком яркого света и сопровождаться тошнотой. Сильнее всего проявляется симптом после употребления в пищу запрещённого продукта.

Нарушения стула

При аллергии на продукты питания ЖКТ может реагировать по-разному. Может наблюдаться как запор, так и диарея. Особенно часто подобные симптомы сопровождают аллергию у детей. Тем не менее, взрослым тоже стоит быть начеку. Иногда подобные симптомы могут сопровождать не аллергию, а непереносимость определённых видов продуктов или компонентов (например, лактозы). Иногда ЖКТ реагирует на гистамины постоянными болями в животе.

Проблемы с памятью и концентрацией

При аллергии возникает не только кожный зуд или затруднения дыхания, но и когнитивные нарушения. И в этом нет ничего удивительного. Преобладающие симптомы не дают человеку полноценно отдохнуть ни днём, ни ночью. А недостаток сна ведёт к проблемам с концентрацией и памятью.

Тёмные круги под глазами

Этот симптом тесно связан с отёчностью в носовых пазухах. При возникновении отёка происходит застой в крови и в мелких капиллярах, расположенных под глазами. Соответственно, сосуды начинают расширяться, темнеть и становиться более заметными под тонкой и нежной кожей вокруг глаз.

Потеря вкусов и запахов

Эти симптомы тоже связаны с отёчностью в зоне носовых пазух. Однако проявляются они не только при аллергии, но и, например, при простуде, заложенности, носа, насморке. Причём если у вас возникают проблемы с восприятием запахов, то и восприятие вкусов притупляется. Пища начинает казаться безвкусной.

Сухость во рту, кашель, хрипота

Довольно часто наш организм реагирует на гистамины путём сжатия голосовых путей и возникновения отёчности и зуда в ротовой полости и гортани. Из-за этого возникает «хронический» кашель, который в особенно запущенных случаях приводит к постоянной хрипоте или даже потере голоса. Если вы заметили, что стали чаще кашлять (а особенно после употребления некоторых блюд) и этот кашель не проходит в течение 7-10 дней, то стоит наведаться к терапевту.

Трудности с глотанием

Этот симптом тесно связан с предыдущим. Стеснённость в горле и груди (особенно сразу после еды) может быть явным признаком эозинофильного эзофагита. Это вызывает возникновение воспаления и отёчности, а куски пищи не могут пройти привычный путь из ротовой полости в желудок по пищеводу. Человек чувствует, что начинает задыхаться из-за застрявшей в пищеводе пищи.

Тревожность и частые ПА

В отдельных случаях пищевой аллергии анафилактический шок может проявляться, как паническая атака. Человек не понимает, что с ним происходит, но ему кажется, что он умирает. Такая реакция может быть ответом организма на столкновение с опасным лично для вас аллергеном.

Зуд во время и после тренировок

Аллергические проявления, проявляющиеся при физических нагрузках, являются одним из самых странных и в то же время самых важных симптомов пищевой аллергии. При обнаружении иммунной системой в желудке аллергена организм может оставаться спокойным до тех пор, пока вы не отправитесь в спортзал. В результате активного движения температура тела начнёт подниматься, а вместе с ней проявится и весь набор аллергических симптомов: зуд, кашель, слезотечение, отёчность, головные боли и т.д.

Что делать, если вы заподозрили у себя аллергию?

Для начала – не стоит спускать всё на тормоза. Аллергия любого типа – это не шутка. Она может застать вас врасплох и закончиться весьма плачевно, если вы пропустите у себя её и не сможете вовремя получить помощь.

Лучше всего прислушиваться к своему организму и исключить из рациона потенциально опасные продукты. При первых «необычных» симптомах обращайтесь к врачу, сдавайте анализы на аллергены и держите рядом антигистаминные препараты.

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