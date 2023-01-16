Родственник божьей коровки будет уничтожать вредителей вместо химикатов

Летом 2023 года учёные лаборатории разведения энтомоакарифагов Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) планируют начать испытания к испытаниям использования дальнего родственника божьей коровки — хищного жука-крептолемуса— в борьбе против мучнистого червеца . Как рассказывает завлабораторией, кандидат сельхознаук Александра Зенкова, жук-крептолемус, привезённый полгода назад из Сочи, уже прошёл необходимую акклиматизацию, и его основным преимуществом против химических средств защиты растений от вредителей может стать полное уничтожение паразитов.

— Червец тяжело убрать химическим препаратом, так как вредитель обволакивает себя защитой, и когда мы применяем химический препарат, он полностью, до конца его не уничтожает, — говорит Зенкова. — А хищники наши начинают питаться и его уничтожают. Летом будем уже испытывать и применять на объектах, где найдём вредителя. Его можем найти на вишне на приусадебных участках, дома на лимонниках, этот вредитель любит лимон. Применение объекта полностью экологически безопасно, не влияет ни на человека, ни на домашних животных. Энтомофаги, если им нечем питаться, переходят на другие объекты, других вредителей, либо просто погибают.

Подобный вид борьбы с паразитами ранее работники лаборатории испробовали на хищных клещах, сейчас, по словам заведующей, получают заказы на разработки от частных лиц из Новосибирской области и соседних регионов — как от владельцев дачных участков, так и от теплинчых комбинатов.

— Мы разводим таких объектов, как хищный клещ, который паутинного клеща полностью уничтожает, — рассказывает Зенкова. — Все сталкивались с обыкновенным паутинным клещём, когда обработали химическим препаратом растение, а через какое-то время на нём вновь паутина, и кто-то бегает. Наш Филя уничтожит всё. Самки данного вида специально откладывают свои яйца туда, где находятся яйца вредителя. Когда личинка рождается, она начинает питаться яйцами, потом переходит на движущиеся объекты — личинки и взрослые особи паутинного клеща, затем уничтожает всё полностью, в отличие от химических препаратов.

Сотрудники лаборатории разведения энтомоакарифагов занимаются изучением взаимоотношений растений с насекомыми, клещами, биологических агентов-основы биопрепаратов для защиты растений с фитофагами, отбором перспективных видов энтомофагов, формированием и сохранением лабораторных популяций энтомофагов — продуцентов биологических средств защиты, акклиматизацией энтомофагов, созданием технологий массового производства и применения энтомофагов совместно с другими средствами защиты. В лабораторных условиях адаптированы (усовершенствованы) методики круглогодичного разведения обыкновенного паутинного клеща, хищного клеща фитосейулюса, адаптированы методы круглодонного разведения хищных клопов.

Патенты: Патент на изобретение 2745454 C1, 25.03.2021 «СПОСОБ РАЗВЕДЕНИЯ ХИЩНОГО ЖУКА ATHETA CORIARIA», выполнение научно-исследовательской работы по заказу Минсельхоза России.

Ранее редакция сообщала о других инновационных методах защиты растений, разработанных новосибирскими учёными.