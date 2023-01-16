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В Новосибирске затопило общежитие, крышу которого сначала снес ураган

  • 16/01/2023, 16:11
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В Новосибирске затопило общежитие, крышу которого сначала снес ураган
Кроме того, жители с 2019-го года жалуются на постоянные вибрации от строительства четвертого моста.

Общежитие находится на проезде Энергетиков.

Местная жительница Светлана Осипова рассказала КП-Новосибирск, что боится в нем жить, так как развязка и выезд с проезда Энергетиков на улицу Станционную проходит практически вплотную к общежитию.

По словам Светланы, старшая по дому забила тревогу и начала обращаться в соответствующие инстанции сразу после того, как жители обнаружили трещины. Но потом случился ураган, который вдобавок сорвал крышу со здания общежития. После этого жители продолжили писать жалобы на трещины теперь уже внутри и снаружи дома, но в ответ им пишут отписки про ремонт крыши.

— Крышу обещали сделать еще в декабре. Но затем перенесли сроки на 24 января 2023 года. Ремонт должен был уже закончиться, однако случилось новое ЧП, — сетует Светлана Осипова. — На чердаке, который почти полностью укутан снегом, выпавшим сквозь недоделанную крышу, 15 января прорвало трубу. Затопило квартиры.

Тогда с проблемой справился приехавший на вызов слесарь. Но местные жители опасаются, что с их жильем произойдет то же самое, что с пятиэтажкой на улице Римского-Корсакова, которая просто треснула пополам из-за морозов, схвативших испарения от потопа.

По данным издания, жильцы общежития всеми силами добиваются расселения, при этом шесть семей, квартиры которых немало пострадали от воды во время срыва кровли и затопления, отказались покидать свое жилище на время ремонта и переехать в маневренный фонд. Принятое решение они объяснили желанием контролировать процесс восстановления крыши и ремонта в их квартирах.

— В маневренный фонд переселяют из ветхого жилья. Наш дом аварийный, но это еще не доказано. Прокуратура вынесла мэрии предписание провести экспертизу, оно на рассмотрении, — рассказала Светлана. — Мы настаиваем на полном расселении дома. До 20 января ждем ответ из Следственного комитета.

Ранее редакция сообщала, что бердчанам предложили совершить обряд крещенского омовения водой из-под крана.

Фото: ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

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Регионы: Новосибирск

Теги : ЧП недвижимость


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