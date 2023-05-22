Необычный привкус во рту: с чем может быть связан?

Необычный привкус во рту может выступать характерным симптомом некоторых заболеваний. Горький, кислый, сладкий, металлический или соленый оттенок без явных причин (соответствующего приема пищи) чаще всего является проявлением нарушений в работе того или иного внутреннего органа.
Самые частые причины горького привкуса:
Помимо этого, горечь может быть связана с патологиями органов ЖКТ (желчного пузыря, печени, желудка). Обычно в этом случае имеют место и другие симптомы:
При их наличии стоит обратиться к гастроэнтерологу.
Легкая необъяснимая кислинка во рту – признак язвы желудка или хронического гастрита. Выраженный кислый вкус, который сочетается с першением в горле и ощущением жжения в эпигастрии, вероятнее всего, указывает на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Она сопровождается забросом желудочного сока в ротовую полость. ГЭРБ приводит к таким осложнениям, как:
Привкус метала в ротовой полости может указывать на:
Сладкий привкус – проявление повышенной концентрации глюкозы в крови, то есть некомпенсированного сахарного диабета. Другие его симптомы:
Наиболее распространенная причина ощущения «соли» на языке – обезвоживание организма. Он экономит жидкость и продуцирует мало слюны. Решение проблемы – пить достаточное количество воды, морсов, чаев, употреблять сочные фрукты и овощи.
Другие причины соленого привкуса:
Для быстрого избавления от любого неопрятного привкуса необходимо тщательно почистить зубы и прополоскать рот. Но если есть другие тревожные симптомы, стоит рассказать о них доктору.
Image by master1305 on Freepik
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы