Необычный привкус во рту: с чем может быть связан?

Необычный привкус во рту может выступать характерным симптомом некоторых заболеваний. Горький, кислый, сладкий, металлический или соленый оттенок без явных причин (соответствующего приема пищи) чаще всего является проявлением нарушений в работе того или иного внутреннего органа.

Горечь

Самые частые причины горького привкуса:

прием лекарств;

хронический стресс;

заболевания зубов (например, кариес в запущенной форме).

Помимо этого, горечь может быть связана с патологиями органов ЖКТ (желчного пузыря, печени, желудка). Обычно в этом случае имеют место и другие симптомы:

рвота, тошнота;

боль в брюшной полости;

повышенная утомляемость.

При их наличии стоит обратиться к гастроэнтерологу.

Кислый привкус

Легкая необъяснимая кислинка во рту – признак язвы желудка или хронического гастрита. Выраженный кислый вкус, который сочетается с першением в горле и ощущением жжения в эпигастрии, вероятнее всего, указывает на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Она сопровождается забросом желудочного сока в ротовую полость. ГЭРБ приводит к таким осложнениям, как:

воспаление пищевода;

разрушение эмали и дентина зубов.

Металлический привкус

Привкус метала в ротовой полости может указывать на:

кровотечение десен, обусловленное пародонтитом или пульпитом;

заболевания желудка, при этом наблюдаются изжога, тошнота, дискомфорт в животе;

начальную стадию сахарного диабета;

патологии печени, почек.

Сладость

Сладкий привкус – проявление повышенной концентрации глюкозы в крови, то есть некомпенсированного сахарного диабета. Другие его симптомы:

учащенное мочеиспускание;

урина с запахом ацетона;

неконтролируемая жажда;

снижение зрения;

длительное заживление ран.

Соленый привкус

Наиболее распространенная причина ощущения «соли» на языке – обезвоживание организма. Он экономит жидкость и продуцирует мало слюны. Решение проблемы – пить достаточное количество воды, морсов, чаев, употреблять сочные фрукты и овощи.

Другие причины соленого привкуса:

Прием лекарств. Часто к нему добавляется привкус металла и сухость слизистой оболочки. Если ощущения очень неприятные, стоит попросить врача пересмотреть схему лечения. Аллергический или вирусный насморк, синусит. Слизь, которая попадает в ротовую полость, имеет соленый вкус. Рекомендуется промывать нос физраствором. Беременность, эндокринный сбой. Гормональная перестройка приводит к появлению необычных привкусов. Желательно проконсультироваться с врачом.

Для быстрого избавления от любого неопрятного привкуса необходимо тщательно почистить зубы и прополоскать рот. Но если есть другие тревожные симптомы, стоит рассказать о них доктору.