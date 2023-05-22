Депутат горсовета Новосибирской области Наталья Пинус продала сорочку через маркетплейс

Депутата горсовета Новосибирска Наталья Пинус на выходных выставила на маркетплейс старинную сорочку из Парижа.

— Старинная сорочка. Куплена на старинном рынке в Париже. Размер большой. В хорошем состоянии, — сказано в объявлении.

Сорочка светлого цвета с ажурной отделкой. Стоимость — 3 тысячи рублей. Объявление было опубликовано 20 мая.

— Сорочку уже купили. Из какого-то другого города, — сообщила Пинус корреспонденту Infopro54. — Не знаю куда именно потрачу деньги. Но мне нравится этот маркетплейс тем, что можно продать не нужные тебе вещи тем кому они нужны.

Напомним, что депутат горсовета Наталья Пинус пару лет назад эпатировала общественность, разместив в соцсетях просьбу скинуться на муфельную печь для обжига керамики, стоимостью 100 тысяч рублей.

— У меня есть мечта. Она касается моего увлечения керамикой. Если поможете воплотить её в мой день рождения, я буду рада, — отмечала Наталья Пинус на своей странице в соцсети. — Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я всё езжу обжигать свои изделия к другим людям. И иногда задержки составляют по несколько недель)) Стоит печь около ста тысяч рублей. Я сама себе эту штуку ну точно не куплю. Просто рука не поднимется.

Затем депутат горсовета указывала карту банка, на которую можно перевести деньги. Этот пост вызвал бурную дискуссию в соцсети.

Ранее редакция сообщала о том, что Наталья Пинус официально объявила о своем участии в выборах мэра.