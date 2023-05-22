Месторождение щебня Карьера Борок загружают в виртуальный мир

Для «Карьера Борок» прописывают виртуальную 3D-модель, которая позволит разработчику карьера создать единую эффективную систему контроля за производственными процессами.

— У нас возникла идея создать виртуальный карьер в партнерстве с компанией, которая занимается разработкой карьера Борок. Поэтому у нас есть цель сделать 3D-модель карьера, затем загрузить ее в VR и также встроить системы мониторинга, чтобы, например, отслеживать движение и позиционирование транспорта или состояние массива пород, — пояснил заместитель заведующего кафедрой геофизики Геолого-геофизического факультета НГУ, сотрудник ПИШ НГУ Антон Дучков. — Партнеры с помощью VR-модели смогут организовать внутренние производственные процессы и оптимизировать работы на карьере.

Как уточнили в пресс-службе НГУ, проект реализует Передовая инженерная школа Новосибирского государственного университета «Когнитивная инженерия». Студенты вуза на 3D-модели карьера будут учиться работать с реальными объектами в виртуальном пространстве.

В начале апреля ученые сделали облет территории месторождения на беспилотнике, чтобы собрать необходимые данные для создания 3D-модели. Следующий шаг —интеграция модели в VR-пространство в VR-лаборатории ПИШ НГУ.

Антон Дучков не исключил, что подобные VR-проекты в перспективе ПИШ НГУ будет реализовывать с другими индустриальными партнерами.

Новосибирское месторождение щебня «карьер Борок» разрабатывается с 1908 года. Разведанные геологические запасы превышают 17 миллионов кубических метров. Гранитный щебень с карьера используется при строительстве дорог, мостов, жилья и т.д.

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