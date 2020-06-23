Неподкупный сторож: технологии на защите природы

Только за 2019 год в Новосибирской области было возбуждено 82 уголовных и 1734 административных дела, связанных с незаконной охотой. Сумма взысканий оказалась на 46% больше, чем в 2018 году. Немалую роль в поимке преступников играют фотоловушки — мирное изобретение, ставшее грозным орудием в руках сотрудников природоохранных организаций.

Не думая о завтра

Незаконная охота и добыча рыбы причиняют экосистеме непоправимый вред. В Новосибирской области убивают краснокнижных птиц — ходулочника и журавля-красавку. Бурых медведей отстреливают ради лап и желчи, которые потом продают в Китай. Неуклонно сокращаются популяции лосей и сибирских косуль. Ущерб оценивается в 18 млрд. рублей ежегодно! Но дело даже не в деньгах. Что останется нашим детям вместо полных жизни лесов и рек?

Война с браконьерами не прекращается ни на день. Нарушители имеют в арсенале технические средства, позволяющие обнаружить слежку и скрыться с места преступления до подхода оперативной группы. Если встречи не избежать, большинство преступников избавляются от улик и рассказывают заранее придуманную байку-оправдание. А не пойман… Копеечный штраф за колоссальный, но недоказанный ущерб, и все по кругу.

Неизвестно, кто первым догадался купить фотоловушку не ради наблюдения за дикой природой, а с целью защитить ее. Но идея оправдала себя полностью. Фотоловушке не нужен сон и отдых. Она работает в любую погоду с одинаково стабильным результатом. Ее почти невозможно заметить, а сама она прекрасно «видит» даже в кромешной тьме, не выдавая себя бликами оптики.

Невидимый наблюдатель

По сути это гибрид датчика движения и камеры. Такие устройства используют на складах, заправках и дачах как бюджетный вариант системы наблюдения. Главный плюс в рамках задачи — полная автономность. Камеру вешают на столб или дерево — подключать ничего не нужно. Лесные фотоловушки спрятаны в маскировочный корпус, незаметный на фоне пейзажа.

Прибор не нуждается в подзарядке неделями и даже месяцами — большую часть времени он в режиме ожидания. Когда рядом появляется человек или крупный зверь, срабатывает датчик движения. В зависимости от настроек, камера делает серию снимков или записывает видео. Ночью фотоловушка снимает благодаря невидимой для людей инфракрасной подсветке.

Для обнаружения браконьеров обычно используют модели с функцией немедленного оповещения. После срабатывания камеры прибор отправляет снятый материал на электронную почту или смартфон пользователя. И даже если охотинспектор не успеет задержать браконьера с поличным, останутся неопровержимые доказательства преступления.

Площадь лесов России — это около 20% от всех лесов мира. Обеспечить адекватную охрану таких территорий невероятно сложно, но с помощью современных технологий почти не осталось ничего невозможного. Лесники знают повадки браконьеров не хуже, чем повадки зверей на подконтрольном участке. Сеть фотоловушек если не избавит полностью, то существенно сократит число желающих обогатиться за счет будущих поколений.