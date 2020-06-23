В АО «РЭС» налажено производство оборудования для подстанций

В деятельности АО «РЭС» большое значение имеет ремонт и модернизация объектов. Особое внимание уделяется реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения бытовых потребителей. Эти работы, зачастую, сопровождаются установкой новых трансформаторных подстанций (ТП).

Учитывая строгие требования к качеству продукции и длительные сроки поставки, на предприятии приняли решение организовать производство корпусов ТП 10/0,4 кВ своими силами. Собственный цех был создан в 2015 году на базе филиала АО «РЭС» в Черепаново. С запуском производства штат филиала пополнился квалифицированными кадрами, в цехе трудятся люди самых разных профессий: токари, электрогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций, маляр.

Сегодня производство выпускает несколько видов ТП, эта продукция поставляется на объекты АО «РЭС» по всему региону. Даже в самых отдаленных уголках Новосибирской области можно увидеть новые ТП, окрашенные в фирменные цвета компании.

Кроме того, готовые корпуса ТП оснащают современными приборами учета электрической энергии прямо на производстве. А начиная с января 2020 года, стали устанавливать современное цифровое оборудование для дистанционного снятия показаний, а также приборы учета с коммуникатором, обеспечивающим опрос счётчиков потребителей. Подобное оснащение позволяет контролировать параметры электрической сети и фиксировать динамику потребления, а также оперативно включать установленные подстанции в автоматизированную систему, что является существенным шагом к цифровизации электросетей.

Всего до конца 2020 года планируется выпустить более 60 изделий. С каждым годом потребность в корпусах ТП возрастает, поэтому в перспективе предполагается открытие еще одной производственной площадки АО «РЭС».

В итоге, благодаря собственному производству компании удается провести модернизацию с минимальными издержками и в кратчайшие сроки, а значит – снизить аварийность в сетях и повысить надежность электроснабжения потребителей Новосибирской области.