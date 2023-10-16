Несколько лет врачи не могут поставить диагноз жительнице Новосибирска

Все началось с того, что весной 2021 года 34-летняя сибирячка заболела ковидом, но даже после выздоровления у нее не проходила слабость и болел левый бок. Она похудела с 56 до 43 килограммов, а в минувшем году ей удалили желчный пузырь, так как думали, что проблема в нем. Однако до сих пор ежедневно женщина просыпается и засыпает с дикими болями, пьет таблетки горстями и лежит под капельницами. Анне сменили первую группу инвалидности на вторую, и она ушла с работы, чтобы заняться своим здоровьем.

— Многие врачи говорят, что это постковидный синдром с поражением поджелудочной железы. Никто не знает, как лечить. Гоняют от одного специалиста к другому, в больницу не кладут. Проходила обследование и у психолога, и у психиатра, но они никаких отклонений не нашли, — поделилась Анна Пахомова в беседе с КП-Новосибирск.

Сибирячка требует провести врачебный консилиум, чтобы ей дали направление на обследование в Красноярске.