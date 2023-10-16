Ввод двух дорог под вопросом в Новосибирской области

На еженедельном совещании в правительстве региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников поинтересовался у министра транспорта какие дорожные объекты вызывают опасения, с точки зрения своевременной сдачи.

— Это два объекта, которые строит ООО «СпецТрансСтрой»: подъезд к деревне Локти и Черепаново, — ответил Анатолий Костылевский.

Напомним, капитальный ремонт дороги «23 км а/д «Н-2141» — Локти (в гр. района)» в Мошковском районе на участке км 12+253,13 – км 13+398 выполняется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик должен уложить два слоя асфальтобетона — выравнивающий и основной, установить световозвращающие дорожные знаки, тротуары, новый автопавильон, металлическое пешеходное ограждение, установить светильники и нанесет разметку. Стоимость контракта 63,6 млн. рублей.

Капремонт дороги Черепаново- Маслянино в 2023 году планировалось выполнить на трех участках: км 0+627 — км 2+355; км 8+364 — км 10+027; км 20+673 — км 22+000. Общая протяженность 4 км 448 метров. Подрядчик должен был уширить дорожную одежду, обновить покрытие, установить новые дорожные знаки, смонтировать перильное ограждение, а также нанести разметку. После ввода объекта в эксплуатацию подрядчик должен на протяжении 5 лет выполнять работы по содержанию дороги. Заказчик работ — Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. На капремонт направлено 306 млн. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что сдвигаются сроки сдачи станции метро «Спортивная», которую также строит «СпецТрансСтрой».