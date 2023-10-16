Ввод двух дорог под вопросом в Новосибирской области

На еженедельном совещании в правительстве региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников поинтересовался у министра транспорта какие дорожные объекты вызывают опасения, с точки зрения своевременной сдачи.
— Это два объекта, которые строит ООО «СпецТрансСтрой»: подъезд к деревне Локти и Черепаново, — ответил Анатолий Костылевский.
Капремонт дороги Черепаново- Маслянино в 2023 году планировалось выполнить на трех участках: км 0+627 — км 2+355; км 8+364 — км 10+027; км 20+673 — км 22+000. Общая протяженность 4 км 448 метров. Подрядчик должен был уширить дорожную одежду, обновить покрытие, установить новые дорожные знаки, смонтировать перильное ограждение, а также нанести разметку. После ввода объекта в эксплуатацию подрядчик должен на протяжении 5 лет выполнять работы по содержанию дороги. Заказчик работ — Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. На капремонт направлено 306 млн. рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что сдвигаются сроки сдачи станции метро «Спортивная», которую также строит «СпецТрансСтрой».
Фото пресс-службы ТУАД
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