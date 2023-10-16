Чудотворный Годеновский крест привезут в Новосибирск 17 октября

В Новосибирске состоится масштабный крестный ход по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в память о 600-летии явления оного из самых известных чудотворных крестов в мире.

Святыня будет находится в столице Сибири два дня ― 17 и 18 октября.

― Встречать Крест в Новосибирске будут 17 октября в 16:00. Святыню разместят в Вознесенском кафедральном соборе. Здесь совершат молебен с акафистом. Приложиться к Кресту новосибирцы смогут до 21 часа. В среду, 18 октября, доступ к святыне будет открыт с 7:00 до 18:30, ― сообщает издание «Царьград Новосибирск».

С огромной освященной точной копией Годеновского Креста православные совершат крестный ход. Чудотворный крест прославился тысячами чудес и исцелений, подаваемых Богом по молитвам перед ним.