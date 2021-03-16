С начала года прокуратурой области принято в производство более восьми тысяч уголовных дел

В январе-феврале 2021года органами предварительного следствия и дознания Новосибирской области принято к производству 8 015 уголовных дела, что на 19,4% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее количество уголовных дел находилось в производстве следователей и дознавателей органов внутренних дел (4 760 и 2 607 соответственно), следователей Следственного комитета России (423), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Отмечается, что по результатам проведенного расследования 1 885 уголовных дел в отношении 2 115 лиц направлены для рассмотрения в суды, 140 дел прекращены по различным основаниям.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями закона в органы следствия и дознания прокурорами возвращено для дополнительного расследования 91 уголовное дело.