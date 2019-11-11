Неврологическое заболевание ишиас (воспаление седалищного нерва)

Оно возникает вследствие ущемления нерва или его окончания.

Симптомы. При ишиасе появляются болевые ощущения, нарушения движений. Болевой синдром резкий, острый, сильный или простреливающий. Появляется на задней поверхности бедра, под коленкой или на задней части голени. И всегда возникает в области поражённого нерва. Он присутствует постоянно или возникает периодически. Может проходить, но спустя некоторое время возвращается. Любое движение приносит нестерпимую боль. Эпизодически эти боли сильнее, возникают неожиданно. Приступы болевого синдрома могут быть из-за переохлаждения спины, подъёма тяжести, резких движений. Болевой синдром возникает и в пояснице. При этом может быть жжение, покалывание или стреляющая боль в спине. Чем резче возникают боли, тем труднее человеку двигаться. При воспалении седалищного нерва проявляются и другие симптомы: потливость стопы, отёки ног, покраснение кожи или полное отсутствие потоотделения. Возможна температура в месте поражения или наоборот похолодание. Ночью болевой синдром сильнее. От приступов человек просыпается, чувствует себя разбитым.

Осложнения. Если не лечить или неправильно лечить, могут быть осложнения. Появится скованность в движении стопы. В тяжёлых случаях больной не сможет встать на ноги, ходить или даже сидеть. Боль приведёт к стрессам, обморокам, неврозам. Может наступить атрофия мышц ноги. Нарушаются стул и мочеиспускание. Возникает боль при каждом движении.

Профилактика. Ишиас с трудом поддаётся лечению. Полностью от него не излечиться. Для профилактики нужно соблюдать такие правила:

1. вовремя лечить инфекционные заболевания;

2. не поднимать тяжести;

3. не переохлаждать организм;

4. избегать стрессов;

5. не травмировать спину и позвоночник;

6. урегулировать свой вес;

7. не делать резких движений.

Необходимо спать на жёстком матрасе. Чтобы избежать этого заболевания, надо регулярно делать укрепляющие, гимнастические упражнения. Важна правильная осанка. При сидении в спине болевых ощущений не должно быть. Для профилактики принимать витамины группы В. Нужно делать массажи, полезно заниматься плаванием в бассейне. Необходимо вести здоровый образ жизни. Это поможет укрепить мышцы спины и держать их в тонусе. При лечении заболевания важно правильное и сбалансированное питание. Профилактика ишиаса предупреждает обострение заболевания.