Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Неврологическое заболевание ишиас (воспаление седалищного нерва)

  • 11/11/2019, 09:00
Неврологическое заболевание (ишиас), поражающее седалищный нерв, вызывает сильнейшие болевые ощущения.

Оно возникает вследствие ущемления нерва или его окончания.

Симптомы. При ишиасе появляются болевые ощущения, нарушения движений. Болевой синдром резкий, острый, сильный или простреливающий. Появляется на задней поверхности бедра, под коленкой или на задней части голени. И всегда возникает в области поражённого нерва. Он присутствует постоянно или возникает периодически. Может проходить, но спустя некоторое время возвращается. Любое движение приносит нестерпимую боль. Эпизодически эти боли сильнее, возникают неожиданно. Приступы болевого синдрома могут быть из-за переохлаждения спины, подъёма тяжести, резких движений. Болевой синдром возникает и в пояснице. При этом может быть жжение, покалывание или стреляющая боль в спине. Чем резче возникают боли, тем труднее человеку двигаться. При воспалении седалищного нерва проявляются и другие симптомы: потливость стопы, отёки ног, покраснение кожи или полное отсутствие потоотделения. Возможна температура в месте поражения или наоборот похолодание. Ночью болевой синдром сильнее. От приступов человек просыпается, чувствует себя разбитым.

Осложнения. Если не лечить или неправильно лечить, могут быть осложнения. Появится скованность в движении стопы. В тяжёлых случаях больной не сможет встать на ноги, ходить или даже сидеть. Боль приведёт к стрессам, обморокам, неврозам. Может наступить атрофия мышц ноги. Нарушаются стул и мочеиспускание. Возникает боль при каждом движении.

Профилактика. Ишиас с трудом поддаётся лечению. Полностью от него не излечиться. Для профилактики нужно соблюдать такие правила:
1. вовремя лечить инфекционные заболевания;
2. не поднимать тяжести;
3. не переохлаждать организм;
4. избегать стрессов;
5. не травмировать спину и позвоночник;
6. урегулировать свой вес;
7. не делать резких движений.

Необходимо спать на жёстком матрасе. Чтобы избежать этого заболевания, надо регулярно делать укрепляющие, гимнастические упражнения. Важна правильная осанка. При сидении в спине болевых ощущений не должно быть. Для профилактики принимать витамины группы В. Нужно делать массажи, полезно заниматься плаванием в бассейне. Необходимо вести здоровый образ жизни. Это поможет укрепить мышцы спины и держать их в тонусе. При лечении заболевания важно правильное и сбалансированное питание. Профилактика ишиаса предупреждает обострение заболевания.

Популярное с сайта

Имущество НПО «Сибсельмаш» выставлено на торги единым лотом

Имущество НПО «Сибсельмаш» выставлено на торги единым лотом

08/11/2019, 17:42
Стартовая цена составила 1,8 млрд руб.
В отношении главы администрации р.п. Колывань заведено уголовное дело

В отношении главы администрации р.п. Колывань заведено уголовное дело

08/11/2019, 17:07
Чиновник нарушил земельное законодательство.
214-ФЗ сказался на росте цен и спросе

214-ФЗ сказался на росте цен и спросе

08/11/2019, 16:30
Больной проблемой для застройщиков, переходящих на проектное финансирование, также становятся сроки ввода жилья в эксплуатацию.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Россияне готовы оказывать содействие сотрудникам полиции

10/11/2019, 09:03

Регионам за успехи в инвестициях спишут долги по кредитам

09/11/2019, 09:00

Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра

08/11/2019, 22:09

Очередной конкурс по строительству перинатального центра на территории ОКБ объявлен в Новосибирске

08/11/2019, 21:58

Новосибирская область разместит облигации

08/11/2019, 17:45

Имущество НПО «Сибсельмаш» выставлено на торги единым лотом

08/11/2019, 17:42

В отношении главы администрации р.п. Колывань заведено уголовное дело

08/11/2019, 17:07

214-ФЗ сказался на росте цен и спросе

08/11/2019, 16:30

Новосибирский проект по строительству служебного жилья включен в реестр проектов для повторного использования

08/11/2019, 16:27

В магазинах «Обуви России» откроются пункты выдачи заказов Почты России

08/11/2019, 15:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска