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На новосибирский аграрный рынок зашел новый игрок

  • 10/01/2022, 09:53
Новости Новосибирска
Местную птицефабрику купили бизнесмены из Челябинска.

Группа «Продо» в конце 2021 года продала птицефабрику «Чикская» в Новосибирской области АО «Птицефабрика Челябинская», следует из сообщения покупателя, пишет федеральный «Коммерсант». «Чикская» специализируется на производстве яиц, мощность — около 300 млн штук в год. В 2020 году выручка АО «Продо птицефабрика Чикская» росла на 15,1%, до 1,58 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 31,7%, до 36,17 млн руб., год к году. Согласно Agrifood Strategies, активы в птицеводстве оцениваются исходя из годовой выручки за вычетом долга. Следовательно, «Чикская» могла стоить до 1,6 млрд руб, уточняет «Коммерсант».

«Продо» — крупный российский производитель мяса птицы, колбас, полуфабрикатов и мясных изделий. Основана в 2004 году на средства компании Millhouse, управляющей активами Романа Абрамовича (занимает 12-е место в рейтинге Forbes с состоянием $14,5 млрд) и партнеров. В ООО «Продо» 50% владеет Андрей Городилов, по 25% у Ефима Малкина и Ирины Панченко, топ-менеджеров из команды господина Абрамовича. В 2020 году «Продо» выпустила 192 тыс. тонн мяса птицы, что соответствует седьмому месту в России, сообщал ранее Национальный союз птицеводов. Консолидированные финансовые показатели группы не раскрываются.

По словам представителя «Продо», решение о продаже предприятия зрело давно, так как производство яиц — непрофильное направление для группы. После сделки «Продо» сосредоточится на развитии активов в птицеводстве и переработке мяса, а также на повышении общей эффективности деятельности, говорят в компании. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что средняя рентабельность в производстве яиц сегодня находится на уровне 3–5%, что ниже, чем в мясном птицеводстве. Кроме того, у специализирующихся на яйцах и мясе птицефабрик нет синергии из-за различных циклов производства и каналов реализации продукции, указывает он. По словам эксперта, из-за этого крупные игроки и предпочитают выстраивать интеграцию вокруг одной категории.

Птицефабрика «Челябинская», согласно отчетности, входит в десятку крупнейших производителей яиц в РФ. В 2020 году увеличила выпуск продукции на 11,6%, до 716,7 млн штук, год к году. Выпускает яйца под брендами «Чепфа», «Три несушки», а также под собственными торговыми марками «Пятерочки» (входит в X5 Group), «Магнита», «Вкусвилла» и др. В 2020 году выручка компании выросла на 12,9%, до 3,23 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 88,8%, до 377,96 млн руб. Основной владелец — Павел Кадушин.

Птицефабрике «Челябинская» сделка с «Продо» может позволить увеличить производство яиц до 1 млрд штук в год.

«Птицефабрика Чикская» является одним из важнейших производителей куриного яйца в Новосибирской области, по продуктивности и объему производства входит в число лидеров профильных предприятий России, говорится в группе компании Вконтакте. Продукция фабрики реализуется под брендом «Яркое утро». Компания внесена в список системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на продовольственное благополучие и социальную стабильность в Новосибирской области.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, по состоянию на 01.09.2021 года  в сельскохозяйственных организациях региона содержалось около 8,2 млн голов птицы. Производство яиц в хозяйствах всех форм собственности составило – 617,5 млн. штук. На начало 2021 года в хозяйствах всех категорий содержалось: птицы – 8875,6 тыс. голов (86,1% к соответствующему периоду 2020 года). Производство яиц за 2020 год составило 1240,8 млн штук (увеличилось на 4,9%).

Фото из группы компании Вконтакте

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : птицефабрика бизнес агропром


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