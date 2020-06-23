Нехватка экипажей ГИБДД в районах области сказывается на статистике ДТП

— В результате реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» количество зарегистрированных ДТП с пострадавшими на дорогах региона в 2019 году сократилось на 21,6% к 2018 году (до 1982 ДТП), погибших — на 8,7% (274 человека, раненых — на 19,7% (2955 человек), — прокомментировал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, выступая на транспортном комитете регионального парламента.

При этом он отметил, что не смотря на снижение по трем показателям, область не выполнила планы по социальному риску, то есть количеству погибших на 100 тыс населения.

— Это связано с большим количеством ДТП в сельской местности. Много опрокидываний, случаев выезда на встречную полосу. Увеличение количества ДТП на селе связано с сокращением числа экипажей ГИБДД, патрулирующих территорию. Как результат, водители не боятся садиться за руль без прав и в нетрезвом состоянии, —подчеркнул министр.

Председатель комитета Федор Николаев заявил о том, что региональный парламент проанализирует ситуацию и даст рекомендации о вариантах ее корректировки в правительство области и ГИБДД.

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