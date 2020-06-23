Подрядчиков и поставщиков привлекают по гарантии

— С 7 по 16 апреля совместно с минтрансом области, Росавтодором и ОНФ мы провели комиссионное обследование объектов, которые участвовали в программе «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) с 2017 по 2019 годы. В результате были выявлены 164 замечания, по всем направлены претензии, — напомнил на заседании транспортного комитета регионального парламента заммэра Новосибирска Олег Клемешов.

На сегодняшний день по объектам 2017 года устранены 38 из 44 выявленных замечаний, по объектам 2018 года — 49 из 54, по объектам 2019 года — 60 из 63.

— Львиная доля всех замечаний касалась компании ООО «Сибавтобан», которая в предыдущие годы работала в городе на таких объектах, как Красный проспект, Мочищенское шоссе. К сожалению, ее привлечь к выполнению гарантийных обязательств можно только через суд, что и было сделано: мэрия Новосибирска зашла в суд с исковыми требованиями. В мае по этой компании было введено конкурсное производство, — констатирует Клемешов.

Судя по данным Арбитражного суда, мэрия предъявила дорожной организации иск на 774 тысячи рублей.

По словам чиновника, на сегодняшний день также не устранены два замечания по работе ООО «Союздорстрой». Речь идет об участке дороги площадью 300 кв. м на ул. Станционной и разрушенных примыканиях к колодцам. До конца не устранены дефекты, выявленные при проверке состояния тактильной плитки, выложенной на Красном проспекте. Эту работу выполняло ОАО «Новосибирскавтодор».

— Поставщик поставил некачественную продукцию. Подрядчик сейчас зашел на исправление гарантийных обязательств. Есть уверенность, что все выявленные нарушения к 1 июля по тактильной плитке будут устранены, — говорит Клемешов.

По гарантийным объектам выявлены такие проблемы, как образование колейности, устойчивости дорожной разметки и т.д.

— В мэрии создана работая группа, в которую вошли как представители муниципалитета, так и подрядных организаций, работающих по разным программам на улично-дорожной сети Новосибирска. Ее рекомендации будут учитываться во всех ремонтных программах 2020 года и последующих периодов, — подчеркнул Клемешов.

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