Первая партия пошла

Избирком Новосибирской области официально заверил список партии «Зеленых», сформированный на прошлой неделе внеочередным собранием партийного реготделения. Об этом на своей странице в соцсети сообщил лидер «Зеленых» по Новосибирской области Игорь Украинцев.

— «Зеленые» теперь официально участники выборов, — сообщает Украинцев. — Это для нас важный этап кампании. Теперь переходим к сбору подписей избирателей, их нужно 11 тысяч.

Как сообщил руководитель партийного реготделения в комментарии Infopro54, определился ряд районов Новосибирска и Новосибирской области, где у партии наиболее сильные позиции. В частности, на первом месте — Заельцовский район Новосибирска.

— Там находится наша основная база, офис партии, — рассказывает собеседник редакции. — Вообще, больше половины активистов партии — заельцовцы. Во-вторых, у партии сильные позиции у нас — в Тогучинском районе: на территории избрана и работает в заксобрании текущего созыва теперь уже кандидат от нашей партии Дарья Украинцева. Там же у нас работает первичная парторганизация. Там планируем выдвигать кандидатов в Тогучинские районный и городской советы. Планируем участвовать в выборах и в Искитимском районе, где тоже есть представители нашей партии.

Напомним, что в первую тройку кандидатов от «Зеленых» в депутаты следующего созыва вошли действующая депутат Дарья Украинцева (до конца созыва работает в составе фракции ЛДПР), солистка НОВАТа Дарья Шувалова и блогер-эколог Ульяна Артамонова.

Как уже сообщалось, первым кандидатом-одномандатником, уведомившим облизбирком об участии в выборах в качестве самовыдвиженца, стал председатель совета директоров ГК «Стрижи», действующий депутат заксобрания (фракция ЛДПР) Илья Поляков, которого намерены поддержать «Зеленые».