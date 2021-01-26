Незаконная реализация осетра закончилась для новосибирцев уголовным делом

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего и 37-летнего жителей города Новосибирска, сообщили в областной прокуратуре. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами, их производных, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

— По версии следствия, мужчины в сентябре 2020 года на территории Каргасокского района Томской области организовали у местного населения скупку видов рыбы, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и запрещенных к добыче, в т.ч. сибирского осетра. Обвиняемые решили перевезти биоресурсы в г. Новосибирск для последующей реализации, — рассказали в пресс-службе. — В Новосибирске ими также незаконно приобретена черная икра рыбы (калуги), занесенной в Красную книгу Российской Федерации и запрещенной к добыче (продаже).

Отмечается, что в сентябре 2020 года незаконная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками пограничного управления УФСБ России по Новосибирской области, которые под видом покупателей приобрели сибирского осетра (весом 6 кг.) и 0,5 кг. икры калуги на общую сумму 22 тыс. рублей.

— За совершение преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд г. Новосибирска.