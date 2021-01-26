Генподрядчиком СКИФа хотят видеть компанию из Ленинградской области

Наиболее вероятным генподрядчиком строительно-монтажных работ Сибирского кольцевого источника фотонов является ГК «Титан-2» из Ленинградской области. Об этом в рамках пресс-тура сообщил директор ФИЦ «Институт катализа СО РАН им. Борескова», академик Валерий Бухтияров.

— Надеемся (соответствующие документы находятся в правительстве РФ), что в ближайшее время в качестве генподрядчика будет определена ГК «Титан-2» из города Сосновый бор Ленинградской области, — говорит директор института. — У них огромный опыт строительства атомных станций. Эта группа может выполнять полный цикл строительно-монтажных работ.

По мнению Бухтиярова, если будет своевременно оформлен генподрядчик, а проектно-сметная документация СКИФа пройдет согласование в Главгосэкспертизе, то весной 2021 года уже можно будет готовить площадку под строительство, а в сентябре — начинать саму стройку. Согласно указу президента РФ ее планируется завершить в 2024 году.

— Наш генеральный проектировщик АО ЦПТИ (входит в структуру «Твэл-Росатом») закончил проектирование СКИФа, выдал полную документацию по объекту, — сообщает Валерий Бухтияров. — Сейчас идет проверка документов. Думаю, что в течение ближайших двух месяцев все замечания будут сформулированы и устранены. Это, в принципе, говорит о том, что дальше мы можем переходить уже к Главгосэкспертизе. А успешное прохождение Главгосэкспертизы с нашими проектными данными означает разрешение на строительство.

Напомним, что в марте 2020 года рабочая бригада начала строительные изыскания на территории Кольцово.

Всю возможную поддержку строительству Сибирского кольцевого источника фотонов обещает и региональное правительство.

— СКИФ для нас, конечно, задача номер один, — говорит вице-губернатор Ирина Мануйлова. — Основная доля такой серьезной работы по организации (теперь уже воплощению) этого проекта непосредственно на земле тоже ложится как дополнительная работа на сотрудников Института катализа и привлеченных специалистов.

Напомним, что проект ЦКП «СКИФ» создается в рамках национального проекта «Наука» с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0». ЦКП «СКИФ» — это центр коллективного пользования, который будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже 2024-м. Ориентировочная стоимость проекта — 37,1 млрд рублей.

Строительный холдинг «Титан-2» — одна из самых крупных и динамично развивающихся компаний России. Холдинг объединяет пять основных организаций, которые ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, строят аэродромы, причалы, жилые комплексы, дороги и многое другое, говорится на сайте компании. Акционерами являются АО «Титан-2» и АО «Концерн Росэнергоатом». В конце 2020 года дочерняя компания холдинга — инжиниринговая компания АО Концерн Титан-2» принимала участие в конкурсе на строительство в Новосибирске детского реабилитационного центра, который финансирует федеральный бюджет. Этот тендер выиграла красноярская компания — ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк».