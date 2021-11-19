Незаконно отслеживалась финансовая деятельность депутата Госдумы

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по поводу незаконного отслеживания финансовых операций теперь уже бывшего депутата Госдумы Веры Ганзя. Об этом сообщает сайт реготделения КПРФ, от которой Ганзя была выдвинута в депутаты в прошлом созыве.

— В ходе анализа полученной информации каких-либо сведений о неправомерных действиях Веры Ганзя получено не было, — приводит сайт реготделения партии выдержку из постановления об отказе в возбуждения дела. — Таким образом, установлено, что последствий в виде существенного нарушения законных прав и интересов граждан в результате действий должностных лиц ГУ МВД Новосибирской области не наступило.

Как сообщают в обкоме КПРФ, в сентябре прошлого года до выборов нового созыва Госдумы, когда Ганзя еще являлась депутатом, стало известно о запросе заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области Дмитрия Ходакова в управление Росфинмониторинга о финансовых операциях депутата. Как рассказывают в реготделении партии, это произошло после того, как депутату по обращению одного из избирателей после череды запросов в ряд ответственных структур удалось вскрыть ряд нарушений в работе миграционного управления МВД.

— На тот момент Вера Анатольевна была депутатом Государственной Думы, и подобные действия должны были осуществляться только с санкции генерального прокурора, а ее у полицейского не было, — сообщают в региональном отделении КПРФ. — И действительно — в ответ на жалобу депутата был получен ответ из областной прокуратуры, в котором содержалась информация о том, что действия Ходакова могут попадать под 286-ю статью Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий».

При этом стоит напомнить, что в иных ситуациях дела о превышении полномочий в Новосибирской области возбуждаются более чем активно. Так, в этом году подозреваемыми по данной статье стали экс-глава Искитимского района Олег Лагода, экс-глава поселковой администрации Линево того же Искитимского района Яков Ландайс, еще ряд бывших глав муниципальных образований, автоинспектор ДПС Александр Гусев, застреливший потерпевшего при попытке задержания, экс-прокуроры Денис Ференец и Александра Аверина вместе с еще несколькими фигурантами.