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Может ли приготовление диетической пиццы быть доступно для сторонников правильного питания

  • 19/11/2021, 19:39
Приготовление диетической пиццы
Пицца довольно резко ворвалась в обыденную жизнь нашего народа и завоевала всеобщую любовь. Стоит отметить, что пицца считается наиболее популярным блюдом в мире.

Люди, которые следят за фигурой и приветствуют здоровое питание, очень часто отказываются от пиццы, считая ее вредным блюдом. Возможно, они заблуждаются, и пиццу всё же можно есть?

Пицца полезна или вредна?

Диетологи утверждают, что полностью отказываться от употребления пиццы не стоит, так как она имеет не только калорийность, но и приносит человеку невероятные впечатления и пользу.

Благодаря содержанию вкусных и полезных продуктов пицца становится не только полезной, но и доступной приверженцам ПП.

Ингредиенты для приготовления пиццы

Ингредиенты для приготовления пиццы

Какие полезные продукты содержит пицца домашняя, рецепт:

  1. Томаты. Пицца смазывается томатной пастой, и часто в ней присутствуют помидоры, в состав которых входит липолин –  вещество, которое считается антиоксидантом. Благодаря этому пицца с помидором является профилактическим средством от сердечных заболеваний, заболеваний сосудов и предупреждает образование онкологии.
  2. Сыр. Важно обратить внимание, что в твердом сыре содержится большое количество кальция, который необходим человеку ежедневно. Именно благодаря употреблению кальция волосы и ногти становятся прочными, а зубы и кости – крепкими.

Кроме полезных ингредиентов, пицца имеет божественный вкус, который позволяет получить удовольствие, благодаря чему у употребляющего ее человека повышается настроение. Хорошее настроение считается идеальным антидепрессантом и защитой от стрессовых ситуаций.

Какой вред наносит пицца?

Как и все продукты, пицца имеет и недостатки и может навредить организму, если:

  1. Злоупотреблять продуктами, например, когда приготовление пиццы происходит на завтрак, обед и ужин. Стоит помнить, что поглощение пиццы должно быть умеренным, так как при употреблении большого количества данного продукта может появиться ожирение.
  2. Используются вредные ингредиенты. Чтобы пицца не была вредной, необходимо выбирать ту, в которой ограничено используются майонез, копчености и жиры. Если в блюде множество неполезной и тяжелой пищи для переваривания, оно становится вредным.
  3. Употребляются напитки. Стоит заметить, что многие пиццееды запивают еду сладкими газированными напитками. Но они не знают, что именно напитки и алкоголь помогают усваиваться намного быстрее углеводной пище и провоцируют появление ожирения.

Можно ли, находясь на диете, употреблять пиццу? 

Многие люди уверены, что для того чтобы стать красивыми и худыми, необходимо голодать. Но данное суждение неправильное в корне. Состояние голода чаще всего в организме вызывает стресс, поэтому у каждого человека через разный промежуток времени происходит срыв.

Стоит отметить, что диетологи составляют меню для приготовления диетической пиццы, в которое входят полезные продукты. Чаще всего в нём используются продукты, которые любит человек, чтобы питание было не только сбалансированным, но ещё и вкусным, полезным. При таком построении меню похудение будет успешным.

Приготовление диетической пиццы

Приготовление диетической пиццы

Приготовление диетической пиццы

Чтобы пицца, приготовить которую важно с пользой, не наносила вред здоровью и не добавила лишних кг на боках, необходимо отказаться от неполезных ингредиентов и заменить их полезными и вкусными.

Для того чтобы питание было здоровым, диетологи дают несколько ценных советов.

  1. Выбор пиццы. Необходимо помнить, что составы пиццы бывают различными, некоторые могут не только сказаться на лишнем весе, но и состоянии желудка. Стоит отказаться от итальянской пиццы, в которой есть копчености, соления и колбасы. Также считается неполезной едой, если в ней присутствуют обжаренные грибы, красное мясо и соус для пиццы. Чтобы уменьшить калорийность продукта, попросите использовать минимально соус и майонез.
  2. Нужно соблюдать меру в употреблении пиццы. Если нет возможности заказать пиццу под собственные предпочтения, необходимо понимать, что один кусочек, а это приблизительно 100 г, выйдет калорийностью в 260-300 Ккал. Чтобы съесть меньше пиццы, закажите к ней овощной салат и воду.
  3. Альтернативные соусы. Если есть возможность, то стоит заменить в пицце неполезные консервированные соусы полезными. Без соуса пицца будет пресной и несъедобной.
Соус для пиццы

Соус для пиццы

Пицца домашняя – рецепты соусов для пиццы.

  1. Тыквенный соус для пиццы. Тыква измельчается до состояния пюре, и в нее добавляются специи по вкусу.
  2. Кокосово-чесночный соус для пиццы. Необходимо взять кокосовое молоко и обжарить в нем зубок чеснока. После добавить специи по вкусу. Соус для пиццы отличается пикантным и сладким вкусом.
  3. Томатный соус для пиццы считается классическим. Для приготовления необходимо измельчить помидоры в кашицу и добавить специи по вкусу.

Полезные ингредиенты

Чтобы приготовить полезную пиццу в домашних условиях, необходимо подойти ответственно к выбору ингредиентов и их приготовлению.

  1. Тесто для пиццы лучше замешивать из цельнозерновой муки. Также можно использовать льняное семя, так как оно помогает стабилизировать работу ЖКТ. Клетчатка, входящая в состав теста, помогает быстро насытить организм.
  2. Используйте полезные ингредиенты, например, белое мясо курицы, а также креветки и любые овощи. Также мясо можно заменить соевыми продуктами.
  3. Ограничьте количество жира. Чтобы блюдо было менее жирным, необходимо уменьшить количество обжаренных ингредиентов, если можно, откажитесь полностью от термической обработки. При жарке стоит все же использовать минимум жира.
  4. Во время приготовления вкусной и полезной домашней пиццы лучше выбирать сыр твердых сортов. Благодаря твердому сыру снижается калорийность блюда. 

Но всё же, наиболее полезной для человека, который соблюдает диету, будет вегетарианская пицца. Стоит отметить, что овощи, кроме пользы, имеют небольшую калорийность, поэтому пицца будет не только вкусной, но и полезной. 

За счет того, что калорийность вегетарианской пиццы небольшая, организм быстро ее переварит и расходует полученную энергию, благодаря чему жир не будет откладываться. 

Если соблюдать все правила здорового питания, можно включать любые продукты и блюда, такие как пицца, и наслаждаться вкусом и полезными ингредиентами. Поэтому периодически можно заказывать или готовить дома это вкусное итальянское блюдо.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : пицца диета


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