Незаконно установленные рекламные видеоэкраны демонтируют в Новосибирске

3 июня Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу мэрии Новосибирска в деле против оператора наружной рекламы, установившего на территории города незаконные видеоэкраны, которые теперь должны быть демонтированы.

На сегодняшний день в городе выявлены 100 незаконно установленных рекламных видеоэкранов.

Кроме того, по всем конструкциям также идут судебные разбирательства и в дальнейшем они будут демонтированы.

Согласно вынесенному в пользу мэрии решению суда, ни один рекламный оператор не должен нарушать условия договора: самовольно устанавливать рекламные конструкции и не реагировать на предписания муниципалитета об устранении нарушений.

Размещение рекламных конструкций, в том числе видеоэкранов в рамках закона должно осуществляться через проведение открытого аукциона. Таким образом это позволит не только разместить их на предусмотренных для этого местах с соблюдением всех нормативов, но и существенно увеличить поступление доходов в бюджет города за счет увеличения начальной цены договора по результатам аукционов.