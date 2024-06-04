Кулинарную книгу Анастасии Заворотнюк продают в Новосибирске

На продажу на онлайн-площадке выставили книгу «Моя прекрасная кулинарная книга» за авторством актрисы Анастасии Заворотнюк.

Автор, проживающий в Новосибирске, рассказывает, что издание поделено на несколько разделов и напечатано в визуальном стиле популярного сериала «Моя прекрасная няня».

Он отметил, что она может стать подарком для кулинаров или поклонников творчества Заворотнюк. Цена книги — 199 рублей.

На площадке еще одна такая же книга у другого продавца предлагается по цене 340 рублей. Ранее она стоила почти 600 рублей.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной борьбы с раком мозга.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию краснокнижных бабочек продают за 300 тысяч рублей в Новосибирске.