Стоимость торговой недвижимости впервые перевалила за 100 тысяч рублей за квадрат в Новосибирске

Средняя цена за квадратный метр торговых площадей в Новосибирске в апреле превысила 100 тыс. рублей — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, говорится в совместном исследовании компаний RID Analytics и «Отелит.

— К уровню в 100 тысяч руб. средняя цена по торговым помещениям уже приближалась в 2007-2009 годах и в 2013 году. В обоих периодах выйти на круглую цифру рынку помешал кризис. В апреле 2024 средняя цена вышла за этот уровень — посмотрим, сможет ли она там удержаться, — отмечает директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

В целом средние цены по торговым объектам, предложенным к продаже, за четырем месяца выросли на 9% по сравнению с декабрем 2023 года. Это больше, чем за весь предыдущий год (7%).

При этом средние ставки аренды по свободным торговым помещениям Новосибирска за январь-апрель снизились на 2%. Наиболее сильно упали ставки на аренду магазинов большой площади (от 600 кв. м) — более чем на 6%. В магазинах, которые занимают от 100 до 200 кв.м, средняя ставка прибавила 3%.

Для сравнения, производственно-складские помещения за четыре месяца в среднем подорожали в Новосибирске на 5%, офисы — на 10%. Что касается аренды, то средине ставки по производственно-складским помещениям увеличились на 9%, а по офисам — на 8%.

— Прирост ставок аренды по офисному и производственно-складскому сегментам пока меньше, чем за предыдущий год, когда они прибавили 15% и 14% соответственно, но впереди — еще 8 месяцев, которые могут либо вернуть ставки на исходные позиции начала года, либо разогнать рост еще сильнее. Что же касается аренды торговой недвижимости, то ей сложно будет догнать другие сегменты рынка — разрыв в динамике довольно большой, — комментирует сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Ранее редакция сообщала о том, что почти на 5% выросли цены на новостройки в Новосибирской области с начала года.