Незаконное потребление электроэнергии может привести к возбуждению уголовного дела

Проводятся систематические рейды на всей территории Новосибирской области, устанавливаются интеллектуальные приборы учета и ведется пофидерный анализ потребления.

К сожалению, в настоящее время на просторах интернета можно найти не только информацию об энергосбережении и законных методах экономии, но и о различных способах незаконного потребления электроэнергии и даже поддельных (скрыто модифицированных) приборах учёта, в которые встроены дополнительные микросхемы, позволяющие осуществлять вмешательство в нормальную работу счетного механизма и искажать показания электросчетчиков в меньшую сторону без прекращения электроснабжения абонента. Такие ухищрения охотно используют «предприимчивые» потребители, которые пытаются снизить сумму платежа за электрическую энергию путем мошенничества и воровства.

Но даже такие изощренные способы незаконного потребления электроэнергии довольно легко определяются при помощи современного диагностического оборудования, используемого сотрудниками АО «РЭС». Кроме того, регулярно проводятся различные мероприятия по техническому обучению специалистов подразделений по работе с потерями Общества, которые позволяют повысить эффективность работы по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электрической энергии.

Очередного недобросовестного потребителя удалось выявить в феврале 2019 года сотрудникам филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети». При проведении проверки прибора учета в здании магазина автозапчастей и кафе в райцентре Мошково Новосибирской области с использованием средств фото-видеофиксации и специализированного диагностического оборудования было выявлено, что фактическая нагрузка у потребителя больше, чем та, которую учитывает прибор учёта. Измерительный комплекс учета работал со значительной погрешностью – до 76%, то есть три четверти объема электроэнергии не учитывались счетчиком, а значит и не оплачивались потребителем. Было принято решение провести дополнительную экспертизу в лаборатории со снятием прибора учета. При исследовании данного счетчика эксперты обнаружили скрытое внутри прибора встроенное устройство, влияющее на работу счетного механизма и позволяющее искажать его показания в меньшую сторону.

Таким образом, было выявлено несанкционированное потребление электрической энергии с нарушением установленного порядка учета со стороны потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу системы учета.

По факту безучетного потребления электрической энергии в отношении предпринимателя составлен акт о неучтённом потреблении общим объёмом около 300 000 кВт*ч на сумму более 1,3 млн. рублей.

В действиях данного недобросовестного потребителя усматривались все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). В связи с этим АО «РЭС» обратилось в отдел МВД России по Мошковскому району с заявлением о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по данной статье.

Сейчас заявление находится в стадии проверки, в случае признания вины потребителя, он может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

АО «РЭС» обращается к потребителям с призывом не допускать противоправных деяний, не вмешиваться в работу приборов учета! Подобные процедуры по выявлению незаконного потребления электроэнергии будут и далее проводиться по всем группам и объектам потребителей, будь то производственное помещение у юридического лица или жилой дом у физического лица. А это значит, что ни один нарушитель не уйдет от ответственности!

При этом немаловажной остается информация, поступающая от сознательных граждан, по фактам несанкционированного воздействия на приборы учета, самовольного подключения к электрическим сетям и других нарушениях.

Сообщить о них в АО «РЭС» можно любым удобным способом:

позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото и видео предоставлено пресс-службой компании