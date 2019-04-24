ИП на УСН 6% могут оплатить налоги и подать налоговую декларацию с помощью сервиса Промсвязьбанка и фирмы «1С»

Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения могут оплатить налоги и подать необходимые документы в ФНС с помощью совместного сервиса Промсвязьбанка (ПАО) и фирмы «1С». Так, до 30 апреля ИП, выбравшим УСН 6%, необходимо подать налоговую декларацию, а также оплатить налог за прошлый год. Кроме того, 25 апреля – финальная дата для оплаты аванса за 1 квартал этого года. Все это можно сделать через интернет-банк Промсвязьбанка с бесплатным сервисом «Моя Бухгалтерия 1С». На текущий момент сервисом пользуется уже каждый десятый клиент Промсвязьбанка на УСН 6%.

Сервис помогает предпринимателям своевременно оплачивать налоги и взносы в социальные фонды. Он напоминает о налоговых событиях, автоматически рассчитывает размер платежей, позволяет проводить их непосредственно в интернет-банке «Мой Бизнес», автоматически формирует и отправляет отчетность, которая подписывается квалифицированной электронной подписью, выпускаемой для клиента банка бесплатно.

Если у предпринимателя открыты счета в других банках, то информацию по ним для составления налоговых документов можно подгрузить в интернет-банк Промсвязьбанка всего лишь нажатием кнопки: достаточно загрузить выписку в формате 1С.

— Мы видим рост интереса к сервису в период сдачи годовой отчетности. Бухгалтерия ПСБ и фирмы «1С» – очень удобный и, главное, полезный продукт для предпринимателей: напоминания о налоговых событиях не дадут пропустить ключевые даты по сдаче документов в контролирующие органы. Мы ожидаем, что к концу года сервисом будет пользоваться уже каждый третий наш клиент из числа индивидуальных предпринимателей на УСН 6%, — говорит руководитель проекта «Моя Бухгалтерия 1С» Никита Константинов. — Учетом, расчетом налогов и сдачей отчетности фирма «1С» занимается уже более 20 лет. Поэтому спрос пользователей на подобный сервис и высокий уровень их удовлетворенности сервисом нас не удивляет, — говорит Олег Фогель, руководитель отдела разработки программ бухгалтерского учета фирмы «1С». — Настолько тесная интеграция, которая у нас получилась с Промсвязьбанком – это новый и очень интересный опыт. Этот проект помог нам сделать программу ещё проще в освоении, понятнее предпринимателям, незнакомым с учетом. Важно, что предприниматель, открывая счет в Промсвязьбанке, получает также и сервис учета. А где-то там, под капотом, на него работает трудяга «1С:Бухгалтерия».

Фото: пресс-служба банка