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Минстрой области ищет подрядчика для ледовой арены

Сумма контракта более 5 млрд руб.
  • 24/04/2019, 10:15
Автор: Юлия Данилова
Минстрой области ищет подрядчика для ледовой арены
Срок окончания выполнения работ — до 15 декабря 2021 года.

Министерство строительства Новосибирской области разместило сообщение о закупке на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Начальная стоимость контракта  — 5,76 млрд руб. Аукцион пройдет в конце мая на площадке РТС-тендер. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области и федеральный бюджет.

Победитель торгов должен приступить к выполнению работ не позднее 7 дней со дня заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения работ — до 15 декабря 2021 года. Напомним, Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в начале 2023 года.

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Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

На апрельском заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента областной минстрой сообщил, что в рамках строительства объектов инфраструктуры при подготовке к Молодежному чемпионату мира по хоккею предполагается осуществить строительство станции метро «Спортивная», строительство и реконструкцию четырех автомобильных дорог общей площадью около семи километров, создание подземного перехода, дополнительной автопарковки под эстакадой моста, благоустройство прибрежной парковой зоны. К началу работ, по словам главы минстроя Ивана Шмидта, планируется приступить ориентировочно в течение месяца.

Председатель комитета Евгений Покровский предупредил, что к началу сезона депутаты хотят заслушать заказчика по поводу того, какие строительные компании задействованы в проведении работ, есть ли среди них новосибирские, какова их доля.

Главгосэкспертиза России согласовала проект ледового дворца спорта в Новосибирске

Главгосэкспертиза России согласовала проект ледового дворца спорта в Новосибирске

В марте 2018 года ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» подтвердило соответствие принятых в проекте ледовой арены решений требованиям в области экологии, надежности, безопасности, энергетической эффективности, комфортных условий для зрителей и спортсменов. А в начале апреля область получила разрешение на строительство ЛДС. В ходе реализации проекта будет построена шестиэтажная ледовая арена общей площадью 55490 кв. м (шестой этаж – технический), а также камеры хранения, транспортные контрольно-пропускные пункты и два павильона досмотра, в одном из которых разместят кассы. Основная арена сможет вместить 10500 зрителей. Рядом с ней оборудуют универсальный игровой зал и малую тренировочную площадку с временными трибунами на 200 мест.

В 2019-2020 года регион должен получить около 1,7 млрд руб на возведение Многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко из федерального бюджета.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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