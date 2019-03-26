НГАУ расширяет сотрудничество с Монголией

В Новосибирский ГАУ с официальным визитом прибыла делегация Сухэ-Баторского аймака. Руководителем делегации является Ганцогт Батаагийн, заместитель Губернатора аймака, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что первоочередной задачей визита является установление долгосрочных отношений в области подготовки высококвалифицированных кадров в Новосибирском ГАУ для производственного сектора Сухэ-Баторского аймака. Второй задачей является выбор научно-инновационных разработок Новосибирского ГАУ, которые актуальны для Сухэ-Баторского аймака, и их последуещее внедрение в АПК Монголии.

Следующими этапами работы делегации будут рабочие встречи относительно научно-инновационных разработок ученых университета и проведения курсов повышения квалификации для специалистов Сухэ-Баторского аймака на базе Новосибирского ГАУ.

По итогам работы планируется подписание Протокола о намерениях по заключению долгосрочного договора о сотрудничестве.

В настоящее время в Новосибирском ГАУ обучаются студенты из Улан-Батора, Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков, с образовательными учреждениями которых университет имеет плодотворное сотрудничество.

Фото: пресс-служба НГАУ