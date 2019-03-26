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S7 Airlines открывает рейсы в Новокузнецк и Томск

Рейсы планируется выполнять на воздушных судах Embraer 170.
  • 26/03/2019, 15:13
S7 Airlines открывает рейсы в Новокузнецк и Томск

В апреле S7 Airlines приступит к полётам из Новосибирска в Новокузнецк и Томск. Рейсы планируется выполнять на воздушных судах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

С 15 апреля рейс S7 5361 Новосибирск – Новокузнецк вылетает из Новосибирска в 11:00 и прибывает в Спиченково в 12:10. Обратный рейс S7 5362 вылетает из Новокузнецка в Новосибирск в 12:50 и прибывает в Толмачёво в 13:55. Рейсы планируется выполнять по понедельникам, средам и пятницам. Для каждого из аэропортов указано местное время.

С 16 апреля рейс S7 5315 Новосибирск – Томск вылетает из Толмачёво в 12:00 и прибывает в Богашёво в 12:50. Обратный рейс S7 5316 вылетает из Томска в 13:30 и прибывает в Новосибирск в 14:25. Рейсы планируется выполнять пять раз в неделю кроме понедельника и пятницы. С 3 июня частоту рейсов планируется увеличить до ежедневной. Для каждого из аэропортов указано местное время.

Время в полёте из Новосибирска в Томск и Новокузнецк — в пределах часа, что удобно при планировании личных или деловых поездок.

Отмечается, что Новокузнецк появится в маршрутной сети аэропорта Толмачёво впервые в современной истории, а направления из Новосибирска в Томск и Новокузнецк и обратно входят в перечень субсидируемых маршрутов в рамках постановления Правительства РФ №1242.

Фото: Gensa Gensa

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